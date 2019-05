Niemiecka prasa o obowiązku szczepień: Przymus i grzywny nie wystarczą

Dziennik ”Süddeutsche Zeitung” stwierdza: „Jeśli zdrowa forma uświadamiania nie skutkuje - ponad 60 proc. dorosłych przyznaje, że nikt im nie powiedział, że mają sprawdzić status szczepień - muszą zostać wprowadzone szczepienia obowiązkowe, takie jak szczepienie przeciwko ospie wietrznej w Niemczech do końca 1970 r. oraz jak obowiązujące do dziś w wielu krajach Europy szczepienie przeciwko odrze i innym chorobom zakaźnym. (...) Jens Spahn ma rację domagając się obowiązku szczepień. Grzywny podkreślają dobre intencje, ale utwierdzą tylko w odmowie bardzo wielu przeciwników”.

Zdaniem „Frankfurter Rundschau”: „Jens Spahn zatrzymał się niestety w połowie drogi. Gdyż z aktualnych danych wynika, że w ostatnich przypadkach zachorowań na wirusa odry, prawie połowę stanowili dorośli. W ich grupie oraz starszej młodzieży istnieją wciąż poważne luki. Na pewno obowiązek szczepień także u wszystkich dorosłych jest w praktyce znaczenie trudniejszy do przeprowadzenia niż u wszystkich dzieci. Jednocześnie w kombinacji z intensywną państwową kampanią uświadamiającą i reklamową obowiązek ten jest warunkiem tego, by można było zlikwidować w końcu odrę i inne niebezpieczne choroby zakaźne”.

Dziennik „Volksstimme” z Magdeburga zastanawia się: „W przypadku braku szczepień rodzicom grożą wysokie grzywny. Ich dzieci mogą mieć zakaz przychodzenia do przedszkola. Czy rzeczywiście tylko zakrawające na drakońskie kary mogą doprowadzić do zwiększenia liczby szczepień? Tak, bowiem zdaniem naukowców, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa odry, konieczne jest zaszczepienie ponad 95 proc. ludzi. Da się to osiągnąć tylko wtedy, kiedy praktycznie wszyscy rodzice i dzieci zostaną zaszczepieni, bez względu na to, czy chcą czy nie. Kompromisem i zbliżeniem się do rodziców, którzy są zdecydowanymi przeciwnikami szczepień, Jens Spahn nie osiągnie swojego celu, by lepiej jak dotąd chronić dzieci przed odrą. Dlatego słusznie interweniuje po tym, jak dotychczasowe dobrowolne środki działania najwyraźniej nie zadziałały”.

Dziennik „Straubinger Tagblatt” uważa: „Jednak przymus i grzywny nie wystarczą. By zwalczyć strach, równie ważne jest uświadamianie. Grzywny być może nie odstraszą osób, które odmawiają kategorycznie szczepień. Ale ciągłe przypominanie o tym, aby poważnie potraktować szczepienie siebie i własnych dzieci jest konieczne, by pokonać tak ciężką chorobę jak odra. A przede wszystkim zaoszczędzić tego typu schorzeń dzieciom”.

Dziennik „Neues Deutschland” jest sceptyczny: „Obowiązkowym szczepieniem w przewidzianych ramach nie uda się rozwiązać problemu. Mogłoby to wręcz prowadzić do błędnych wniosków: szczepienia przeciwko innym chorobom wydałyby się nieważne. A sceptycy w obliczu przymusu staliby się na zawsze przeciwnikami szczepień”.