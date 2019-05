Walka z wirusem odry. Kary do 2500 euro

Komisja Europejska wyraziła zaniepokojenie z powodu malejącego wskaźnika szczepień ochronnych przeciwko odrze. W 2017 roku tylko cztery kraje UE osiągnęły niezbędny wskaźnik 95 proc. – poinformował wiceszef Komisji Europejskiej Jyrki Katainen w piśmie do Parlamentu Europejskiego. Zaznaczył, że konsekwencją będzie nowa fala zachorowań na tę chorobę zakaźną i kolejne przypadki śmiertelne.

Tylko cztery kraje osiągnęły cel

Szefowie państw UE uzgodnili jako cel u dzieci 95-procentowy wskaźnik szczepień przeciwko odrze. Cel ten określono dla wszystkich krajów UE. Tak wysoki wskaźnik jest niezbędny, aby wyeliminować tę groźną chorobę. Według danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w 2017 roku tylko w Szwecji, na Węgrzech, Słowacji i w Portugalii co najmniej 95 procent dzieci miało niezbędne dwie szczepionki przeciwko odrze. To negatywny trend, bo w 2007 roku cel ten osiągnęło jeszcze 14 państw UE – informują gazety grupy medialnej Funke.

Za mało szczepionych dzieci

Na szarym końcu znalazły się Francja, Austria, Rumunia, Grecja i Malta, które w 2017 roku przy drugiej szczepionce przeciwko odrze nie przekroczyły wskaźnika 85 proc. Pozostałe kraje Wspólnoty zgłosiły wskaźniki między 85 a 94 proc.

Również Niemcy nie osiągnęły przy drugiej szczepionce wymaganego limitu. Według danych Instytutu Roberta Kocha (RKI) za rok 2017 pierwszą szczepionkę otrzymało w Niemczech 97 proc. dzieci rozpoczynających naukę w szkole, ale drugą już tylko 92,8. Według oficjalnych danych w Niemczech zachorowało na odrę w 2018 roku 543 osób, a w tym roku już ponad 300.

Obowiązkowe szczepienia i sankcje

Jako konsekwencję niemiecki minister zdrowia Jens Spahn (CDU) zapowiedział już wprowadzenie obowiązkowych szczepień w przedszkolach i szkołach. Mają w tym pomóc kary pieniężne i sankcje, m.in. wykluczenie dziecka z przedszkola. „Rodzicom, którzy nie zaszczepią dzieci, będzie grozić grzywna w wysokości do 2500 euro” – powiedział Spahn dziennikowi „Bild am Sonntag”. Ministerstwo zdrowia przygotowało już odpowiedni projekt ustawy. Jens Spahn jest przekonany, że uzyska on poparcie koalicjantów. „Nie obędzie się bez kar” – potwierdził w wywiadzie dla „Augsburger Allgemeine” polityk SPD, Karl Lauterbach.

Odra jest chorobą zakaźną wywołaną przez wirus przenoszony drogą kropelkową. U zarażonych wywołuje po 10-12 dniach gorączkę, kaszel, katar i czasami ból stawów. Nieco później pojawia się czerwona, niejednolita wysypka. W jednym na tysiąc przypadków dochodzi do zapalenia mózgu, które może skończyć się śmiercią.

(dpa,epd,afp/dom)