Niemieckie dzienniki komentują w sobotę (12 listopada) zapowiedź czterech krajów związkowych o zniesieniu obowiązku izolacji nawet w przypadku pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Hesja i Szlezwik-Holsztyn ogłosiły to w piątek (11 listopada) we wspólnym oświadczeniu, w którym piszą, że potrzebna jest „nowa faza radzenia sobie z pandemią”, która jest „w fazie przejściowej do endemii”. W Bawarii obowiązek izolacji zostanie zniesiony już w najbliższą środę, 16 listopada. Pozostałe landy nie podały jeszcze konkretnych dat. Minister zdrowia Karl Lauterbach krytykuje ten krok. Komentatorzy go chwalą.

Ludzie chcą powrotu do normalności i mają teraz inne zmartwienia niż koronawirus, pisze „Reutlinger General-Anzeiger”. Według dziennika Chiny najlepiej pokazują obecnie, jak niszczący wpływ na gospodarkę ma trzymanie się zasad ścisłej kwarantanny: „Niewykluczone, że strategia liberalnych demokracji w kryzysie koronawirusa może okazać się tą bardziej udaną ekonomicznie i trwałą”, ocenia gazeta.

Także zdaniem „Heilbronner Stimme” nie można już uzasadnić, dlaczego zakażeni bez objawów mają pozostawać zamknięci przez pięć dni w domu. Zdaniem dziennika powinni się swobodnie poruszać, a także pracować - przy zachowaniu niezbędnych środków ochronnych, zwłaszcza, że każdy miał możliwość zaszczepienia się. Kto jest zagrożony może nosić maskę, a duże wydarzenia nie przekładają się na liczbę zakażeń. „Nadszedł czas, aby wyciągnąć wnioski z błędów przeszłości. Ekstremalny lockdown był błędem, podobnie jak zamknięcie przedszkoli, czy uniemożliwienie zakażonym osobom bez symptomów opuszczania mieszkania przez dziesięć dni”.

Innego zdania jest „Neue Osnabruecker Zeitung”: choć zniesienie obowiązku izolacji jest słuszne, to nie oznacza to, że poprzednie decyzje były błędne. „Nie bez powodu nie mieliśmy u nas takich scen jak w Bergamo czy w Nowym Jorku”.

„Frankenpost” krytykuje, że nowe rozwiązanie dotyczy tylko niektórych krajów związkowych. „Najwyższy czas na zniesienie opowiązku kwarantanny. Koronawirus rozwinął się, przeszliśmy z pandemii w najgorszym wypadku do epidemii”. Zakażenie mieści się teraz w normalnym spektrum ryzyka, a ograniczanie z jego powodu wolności z tego powodu nie jest już właściwe, ocenia gazeta.

„W końcu państwo podąża za rzeczywistością: już mało kto się bada, zwłaszcza bez objawów. Ludzie stracili strach przed wirusem”, piszą „Nuernberger Nachrichten”. Ostrzeżenia ministra zdrowia przed bardziej niebezpiecznymi wariantami wirusa mogą się spełnić w przyszłości, ale wtedy będzie można zweryfikować obecne decyzje. „Politycy muszą oferować ludziom tyle bezpieczeństwa, ile im potrzeba. I jak najwięcej normalności. To właśnie robią w tej chwili”, ocenia dziennik.