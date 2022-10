Nowe obostrzenia w Niemczech: maseczki, testy, szczepienia

Instytut Roberta Kocha (RKI) podał 1 października, że ogólnoniemiecka siedmiodniowa zapadalność na COVID-19 wzrosła do 497,0. Dzień wcześniej liczba nowych zakażeń koronawirusem na 100 tys. mieszkańców w ciągu tygodnia wyniosła 466,0. To o połowę więcej niż przed tygodniem. Urzędy ds. zdrowia w Niemczech zgłosiły do RKI 73 856 nowych zakażeń w ciągu jednego dnia.

Ochrona przed kolejną falą pandemii

Informacje te dają jednak tylko bardzo niepełny obraz sytuacji; eksperci od pewnego czasu zakładają, że jest duża liczba przypadków zakażenia, nierejestrowanych przez RKI. Dzieje się tak dlatego, że w statystykach uwzględniane są tylko dodatnie testy PCR.

Wobec rosnących liczb minister zdrowia Karl Lauterbach i szef RKI Lothar Wieler ostrzegli niedawno przed nową falą koronawirusa. Aby ją powstrzymać, od 1 października w Niemczech obowiązują nowe przepisy.

Maseczki FFP2 są obowiązkowe w szpitalach, domach opieki, gabinetach lekarskich i innych placówkach służby zdrowia – a także dla wszystkich osób w wieku od 14 lat w pociągach dalekobieżnych, takich jak ICE i Intercity. Dzieci od 6 do 13 lat mogą nosić zwykłe maseczki chirurgiczne.

Do zakładów opiekuńczych i szpitali wejść można tylko z negatywnym aktualnym wynikiem testu na koronawirusa. Pracownicy tych placówek musza testować się co najmniej trzy razy w tygodniu. Domy opieki muszą wyznaczyć przedstawicieli, którzy będą dbać o szczepienia, higienę i leczenie chorych, w tym na przykład lekiem Paxlovid.

Zniesiony zostaje obowiązujący od miesięcy obowiązek noszenia maseczki w samolotach. Niemiecki rząd mógłby jednak wprowadzić go rozporządzeniem, gdyby sytuacja stała się bardziej krytyczna. Te złagodzone przepisy będą obowiązywać także urlopowiczów wracających do kraju w okresie jesiennych ferii i świąt Bożego Narodzenia – przynajmniej tak długo, jak długo nie pojawi się nowy, groźniejszy wariant wirusa.

Możliwe dodatkowe restrykcje

Oprócz tych ogólnokrajowych przepisów, rządy poszczególnych landów mogą uchwalać dalsze obostrzenia. Może to byc na przykład rozszerzenie obowiązku noszenia maseczek ochronnych na pomieszczenia zamknięte, jak sklepy i restauracje czy wydarzenia kulturalne, sportowe i rekreacyjne. Obowiązek ten nie dotyczyłby jednak osób z aktualnym negatywnym testem na koronawirusa. Testy mogą stać się obowiązkowe w szkołach i świetlicach. Można też wymagać maseczek w szkołach – ale tylko od piątej klasy i w zakresie, w jakim jest to „niezbędne do utrzymania regularnej obecności w klasie".

W przypadku krytycznej sytuacji w regionie, kraje związkowe mogą nałożyć dalsze wymagania. Należy do nich obowiązek noszenia maseczek na imprezach plenerowych, jeśli nie jest możliwe zachowanie odległości 1,5 metra. Można wprowadzić dodatkowe wymogi higieny dla przedsiębiorstw i innych obiektów. Dodatkowo możliwe są górne limity odwiedzin dla imprez w pomieszczeniach.

Nowa kampania szczepień

Trwają też przygotowania do kolejnej dużej akcji szczepień – chodzi o wzmocnienie (booster) szczepień podstawowych, które zostały podane jakiś czas temu. Od 1 października szczepienie przypominające – czyli trzeci zastrzyk – jest generalnie konieczne, aby zostac uznanym za osobę „w pełni zaszczepioną".

DPA/sier

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>