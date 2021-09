Niemiecka prasa: klęska Zachodu w Afganistanie ma wielu ojców

Dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" komentuje: "To, co powiedział prezydent Biden, aby uzasadnić wycofanie wojsk z Afganistanu, okoliczności i chaos zaistniały na lotnisku w Kabulu, przysporzy mu wiele krytyki ze strony jego przeciwników. W końcu można mieć uzasadnione wątpliwości, czy rzeczywiście stanął on jedynie przed alternatywą: trzymać się decyzji o wycofaniu wojsk, co obiecał talibom jego poprzednik na urzędzie, czy wysłać dziesiątki tysięcy żołnierzy do Afganistanu i eskalować konflikt na nowo. Możliwe byłoby również przedłużenie status quo uzależniane od zachowania talibów. Wyszło tak, że kraj dosłownie wpadł im w ręce".

"Ta klęska Zachodu ma wielu ojców. Począwszy od prezydenta USA George'a W. Busha, który po zajęciu kraju przez Amerykanów szybko go zaniedbał i wolał wywołać nową wojnę w Iraku w 2003 r., umożliwiając w ten sposób przede wszystkim odrodzenie się talibów" - ocenia dziennik "Die Welt". "Drogę do haniebnego wycofania wojska utorowało jednak porozumienie Donalda Trumpa z talibami, pomijające rząd w Kabulu, w którym Amerykanie zobowiązali się do wycofania żołnierzy i zmusili rząd afgański do uwolnienia 5 tys. schwytanych ekstremistów, podkopując morale afgańskich sił bezpieczeństwa. Ostatecznie odpowiedzialny jest jednak nowy prezydent Joe Biden, który utrzymał w mocy porozumienie Trumpa, zamiast zrobić to, co byłoby mądrzejsze, czyli nadal trzymać talibów w szachu przy niewielkim zaangażowaniu zachodnich wojsk i wykorzystaniu sił specjalnych do wsparcia afgańskiej armii.

Biden okazał się w tym względzie co najmniej takim samym populistą jak Trump i rzucił na wiatr ostrzeżenia wojska i służb wywiadowczych. Dowód na to, że nawet kilkudziesięcioletnie doświadczenie w polityce zagranicznej, które Biden niewątpliwie posiada, nie gwarantuje uniknięcia poważnych błędów".

Chaos, rozpacz i ulga. Ewakuacja z Afganistanu Ratunek z powietrza Podczas gdy talibowie wdzierają się do stolicy, amerykański śmigłowiec wojskowy Chinook zabiera amerykański personel z ambasady USA w Kabulu 15 sierpnia 2021 r. Także Niemcy wysłali do Kabulu dwa mniejsze śmigłowce, które miały wesprzeć ewakuację.

Chaos, rozpacz i ulga. Ewakuacja z Afganistanu Utrudniony dostęp do lotniska w Kabulu Tysiące ludzi przybyło na międzynarodowe lotnisko im. Hamida Karzaja w Kabulu 16 sierpnia, mając nadzieję na opuszczenie Afganistanu. Przez kolejne dni rozgrywały się tam dramatyczne sceny.

Chaos, rozpacz i ulga. Ewakuacja z Afganistanu Desperackie czyny W desperackiej próbie ucieczki z Afganistanu setki ludzi biegły obok samolotów, próbując dostać się na pokład. Niektórzy trzymali się kurczowo samolotu i po starcie runęli w dół.

Chaos, rozpacz i ulga. Ewakuacja z Afganistanu Talibowie znów przejmują kontrolę Po dwóch dekadach walk talibowie odzyskali kontrolę nad Afganistanem po wycofaniu wojsk USA, Niemiec i innych krajów. Talibscy bojownicy patrolują ulice miasta kilka dni po zajęciu stolicy Afganistanu.

Chaos, rozpacz i ulga. Ewakuacja z Afganistanu Pierwszy przystanek: Uzbekistan Ewakuowani Afgańczycy opuszczają samolot Bundeswehry w Taszkencie.

Chaos, rozpacz i ulga. Ewakuacja z Afganistanu Artykuły pierwszej potrzeby Pracowniczka Amerykańskiego Czerwonego Krzyża rozdaje artykuły pierwszej potrzeby uchodźcom z Afganistanu. Baza Sił Powietrznych USA w Ramstein (Niemcy) zapewnia im tymczasowe zakwaterowanie.

Chaos, rozpacz i ulga. Ewakuacja z Afganistanu Dziecięcy uśmiech W bazie Ramstein wielu żołnierzy pomaga przy zakwaterowaniu i opiece nad Afgańczykami. Troszczą się także o dzieci.

Chaos, rozpacz i ulga. Ewakuacja z Afganistanu Życie pod rządami talibów Afgańskie kobiety robią zakupy na targu w Kabulu 23 sierpnia - krótko po przejęciu władzy w kraju przez talibów. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji wystosowała pilny apel o 24 miliony dolarów na wsparcie ponad pięciu milionów uchodźców w Afganistanie, którzy żyją w "skrajnie niepewnych" warunkach.

Chaos, rozpacz i ulga. Ewakuacja z Afganistanu Pomocna dłoń Amerykański żołnierz przyprowadza dziecko rodzinie podczas ewakuacji na międzynarodowym lotnisku im. Hamida Karzaja. Prezydent USA Joe Biden potwierdził, że USA wycofają wszystkie swoje wojska do 31 sierpnia.

Chaos, rozpacz i ulga. Ewakuacja z Afganistanu Krwawy atak Podczas gdy tysiące ludzi gromadziły się na lotnisku w Kabulu, Departament Stanu USA ostrzegł swoich obywateli przed podróżą na lotnisko ze względu na ryzyko ataku terrorystycznego. Wkrótce potem w wyniku zamachu na lotnisko zginęło ponad 100 osób.

Chaos, rozpacz i ulga. Ewakuacja z Afganistanu Wyczerpani i zrozpaczeni Wielu z tych, którym udało się uciec z Afganistanu, ma mieszane uczucia. Cieszą się, że udało im się bezpiecznie opuścić kraj, ale jednocześnie są zrozpaczeni losem tych, którzy musieli pozostać na miejscu. Ta rodzina została przetransportowana z Kabulu i jest w drodze do amerykańskiego ośrodka dla uchodźców. Autor: Kevin Mertens



Temat ten podejmuje także prasa regionalna. Zdaniem komentatora dziennika "Maerkische Oderzeitung" z Frankfurtu nad Odrą klęska w Afganistanie "to nie tylko największa porażka świeżej prezydentury Bidena, ale może to też kosztować Demokratów utratę większości w przyszłorocznych wyborach do Kongresu. Równie żenująca jest próba rewizjonizmu historycznego. Nigdy nie chodziło o eksport demokracji, twierdzi prezydent. Ale to jest nieprawda. George W. Bush jednoznacznie zadeklarował zamiar gospodarczej odbudowy Afganistanu i stworzenia warunków dla stabilnej demokracji. Ten projekt nie powiódł się, podobnie jak w Wietnamie, Kambodży i w wielu innych krajów, w których Amerykanie interweniowali militarnie".

"Leipziger Volkszeitung" zauważa z kolei, że "Zachód, NATO, UE i Niemcy będą musiały przepracować dramat misji w Afganistanie w taki sposób, aby następnym razem wyznaczać bardziej konkretne cele. Chodzi również o jasność przekazu. Bundeswehra nie jest po to, by wiercić studnie i budować szkoły dla dziewcząt. Żołnierze są wysyłani na misje, aby bronić i walczyć. Wodą i edukacją zajmują się organizacje cywilne".