Niemiecka minister obrony za międzynarodową strefą bezpieczeństwa w Syrii

– Proponuję, żebyśmy utworzyli kontrolowaną międzynarodowo strefę bezpieczeństwa, razem z Turcją i Rosją” – powiedziała Annegret Kramp-Karrenbauer w wywiadzie dla „Deutsche Welle”. Jak dodała, Niemcy razem z Francją i Wielką Brytanią, uwzględniając Rosję, powinny wypracować taką propozycję. Kramp-Karrenbauer nie wspomniała o zaangażowaniu USA.

Rząd Niemiec uznał turecką ofensywę prowadzoną na północy Syrii za sprzeczną z prawem międzynarodowym. – Ta sytuacja bezpośrednio dotyka interesów bezpieczeństwa Europy i interesów bezpieczeństwa Niemiec – powiedziała szefowa resortu obrony.

„Silna, europejska inicjatywa”

Taka strefa bezpieczeństwa powinna, zdaniem Kramp-Karrenbauer, umożliwić ponowne podjęcie walki z radykałami z tak zwanego Państwa Islamskiego. – Moim zdaniem potrzebna jest do tego silna, europejska inicjatywa - stwierdziła. Kanclerz Angela Merkel zaproponowała wcześniej spotkanie przywódców Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Turcji. Kramp-Karrenbauer zażądała, aby niemiecko-francuska rada bezpieczeństwa wypracowała szczegóły, w porozumieniu z Brytyjczykami. Niemiecka minister chce jednocześnie włączyć w te plany Turcję i Rosję. – Rosja jest jednym z najważniejszych graczy w Syrii, czy się to komuś podoba, czy nie – powiedziała.

Kramp-Karrenbauer chce wykorzystać fakt, że Niemcy zasiadają obecnie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, aby prowadzić dwustronne rozmowy w tej sprawie. – Alternatywą byłoby, że Europejczycy i NATO tylko przyglądają się jak przebiegają dalej rozmowy między Turcją i Rosją – oceniła.

Niewykluczony udział Bundeswehry

Niemiecka minister nie chciała udzielić jasnej odpowiedzi na pytanie, czy w tworzenie strefy bezpieczeństwa zaangażowani zostaną niemieccy żołnierze. – Pytanie, jak jako Niemcy podejdziemy do tej sprawy politycznie i co mogłoby to oznaczać dla Bundeswehry, jest pytaniem, na które musi odpowiedzieć Bundestag – powiedziała.

Kramp-Karrenbauer może być pewna poparcia swojego pomysłu we własnej partii – CDU. Minister rozmawiała też o sprawie z kanclerz Angelą Merkel. – Z pewnością będziemy też o tym dyskutować w rządzie – dodała odnosząc się do koalicyjnej SPD. – Ale nie można tylko mówić o tym, że Europa musi być czymś więcej niż tylko widzem, trzeba napędzać dyskusję własnymi propozycjami – powiedziała w wywiadzie z Deutsche Welle.

