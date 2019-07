Polityka

Niemieccy Żydzi zarzucają Amazonowi propagowanie nazizmu

Szef Centralnej Rady Żydów w Niemczech Josef Schuster apeluje do Amazona o wycofanie ze sprzedaży artykułów z odniesieniami do nazistowskiej ideologii. To jego zdaniem „zupełnie nieakceptowalna sytuacja”.

Josef Schuster kontra Amazon

Największy internetowy sklep na świecie znalazł się pod ostrzałem krytyki społeczności żydowskiej w Niemczech. Moralna odpowiedzialność sprzedawcy W rozmowie z Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech powiedział, że to „zupełnie nieakceptowalna sytuacja, by Amazon dystrybuował koszulki i naklejki sławiące nazistowskich przywódców i prawicową ideologię oraz szerzące nienawiść do mniejszości”. Zdaniem Josefa Schustera, Amazon „jako jedno z największych przedsiębiorstw na światowym rynku książki i sprzedaży internetowej ma wielką moralną i społeczną odpowiedzialność”. - Kto oferuje na rynku takie towary, nie może ograniczać swojej roli jedynie do „oferenta” i nie ponosić odpowiedzialności – podkreślił Szuster. Ma to szczególne znaczenie „w dzisiejszej sytuacji politycznej i społecznej”. Europejska siedziba Amazona w Luksemburgu Propagandowe tytuły i slogany Dziennikarskie śledztwo przeprowadzone przez RND wykazało, że na jednej z platform zakupowych amerykańskiego giganta oferowane są T-shirty między innymi z napisami „Brunatny także bez słońca” i „Nordycka wściekłość nie zna litości”, a wśród „naukowych tekstów źródłowych” można znaleźć pisma propagandowe noszące tytuły „Żyd jako światowy pasożyt” czy „Judasz. Światowy wróg”. Sklepy prowadzone są między innymi przez działaczy skrajnej prawicy. Schuster oczekuje od Amazona i od odpowiedzialnych za to urzędów sprawdzenia sloganów i zawartości pism pod kątem obowiązującego prawa, a w przypadku stwierdzenia ich nielegalności, wycofania ich ze sprzedaży i ukarania autorów. Amazon pod ostrzałem krytyki Amazon łamie własne reguły Dziennikarzom RND nie udało się uzyskać odpowiedzi Amazona na zarzuty Schustera. – Nie komentujemy tego – brzmiała odpowiedź rzecznika Tobiasa Goerke. Z informacji RND wynika, że firma działa niezgodnie z wewnętrznymi regułami ustalonymi dla własnych platform zakupowych. W regulaminie jest napisane wyraźnie: „Zabronione jest oferowanie artykułów, które sławią, wspierają, akceptują i bagatelizują nazizm lub organizacje działające niezgodnie z konstytucją”. (afp / sier) Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na facebooku! >>

Redakcja poleca

Audio i wideo na ten temat