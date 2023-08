Niemcy. Zdecydowana większość chce nowego rządu

Niemcy są bardzo sceptyczni wobec rządzących państwem. Z sondaży wynika, że spadło poparcie dla kanclerza, a czołowi politycy raczej nie nadają się na to stanowisko.

Jak wynika z sondażu instytutu badania opinii publicznej Insa dla „Bild am Sonntag”, po nowej kłótni w koalicji rządowej prawie dwie trzecie obywateli Niemiec chciałoby nowego rządu. 64 procent respondentów stwierdziło, że zmiana rządu byłaby dobra dla Niemiec. 22 procent nie chciałby utrzymania obecnej koalicji.

SPD za AfD

Spada przede wszystkim poparcie dla Olafa Scholza i jego SPD. 70 procent ankietowanych wyraziło niezadowolenie z pracy kanclerza; to o 10 punktów procentowych więcej niż cztery tygodnie temu.

Ponadto SPD coraz bardziej traci na znaczeniu na rzecz AfD i obecnie SPD popiera tylko 18 procent wyborców. To o dwa punkty procentowe mniej niż w poprzednim tygodniu. SPD jest zatem trzy punkty za AfD, która nadal ma poparcie na poziomie 21 procent. Unia CDU/CSU z 27 procentami, Zieloni z 14 procentami i FDP z 8 procentami zanotowały niewielki wzrost o jeden punkt procentowy. Partia Lewica utrzymuje się na poziomie 5 procent.

W sondażach Markus Soeder góruje nad Olafem Scholzem Zdjęcie: Ben Kriemann/dpa/picture alliance

Nikt nie może być kanclerzem?

Zaufanie do niemieckiej polityki jest obecnie słabe. Jest to również widoczne w pytaniu, kto mógłby kierować krajem z Urzędu Kanclerskiego. W odniesieniu do urzędującego kanclerza przeważają wątpliwości.

Według sondażu YouGov na zlecenie Niemieckiej Agencji Prasowej czołowi politycy z partii zasiadających w Bundestagu, w tym obecny szef rządu Olaf Scholz z SPD, raczej się nie nadają na kanclerza. Tylko 29 procent z prawie 2400 respondentów stwierdziło, że obecny szef rządu jest właściwą osobą na tym urzędzie, a 58 procent stwierdziło, że niewłaściwą.

Prawie wszyscy inni czołowi politycy wymienieni w ankiecie wypadli jeszcze gorzej, z wyjątkiem lidera CSU Markusa Soedera: 36 procent jej uczestników stwierdziło, że jest on odpowiednim kandydatem na kanclerza, a 48 procent, że nieodpowiednim.

Ostatnio kilka innych sondaży wykazało dużą nieufność wyborców do funkcjonowania niemieckiej demokracji i państwa. YouGov przedstawił 2387 uprawnionym do wzięcia udziału w wyborach w wieku powyżej 18 lat listę dziewięciu znanych polityków z partii SPD, CDU/CSU, Zielonych, FDP, AfD i Lewica reprezentowanych w Bundestagu i zapytał ich, czy są odpowiedni, czy nieodpowiedni na stanowisko kanclerza.

Sahra Wagenknecht z partii Lewica wyprzedziła w sondażu Alice Weidel (AfD) Zdjęcie: Annegret Hilse /Sven Simon/IMAGO

Premier Bawarii na prowadzeniu

Porównanie możliwych kandydatów unii CDU/CSU wykazało, że Markus Soeder, obecnie premier Bawarii, jest nie tylko na szczycie wszystkich dziewięciu ujętych w ankiecie polityków, ale także wyraźnie wyprzedza lidera CDU Friedricha Merza. Ten ostatni został uznany za odpowiedniego przez 25 procent respondentów i za nieodpowiedniego przez 56 procent. Nawet wśród zwolenników CDU/CSU mniej niż połowa uznała Merza za odpowiedniego, a mianowicie 46 procent. Soeder uzyskał za to 60 procent poparcia we własnym obozie.

Pozostałe liczby: wśród wszystkich uczestników ankiety polityk Zielonych i minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock została uznana za odpowiednią przez 26 procent, a za nieodpowiednią – przez 60 procent. W przypadku ministra gospodarki Roberta Habecka (również Zieloni), 23 procent uznało go za odpowiedniego, a 63 procent za nieodpowiedniego. Minister finansów Christian Lindner z FDP jest uważany za odpowiedniego na stanowisko kanclerza przez 22 procent i nieodpowiedniego przez 60 procent respondentów.

Poza tym, 22 procent ankietowanych uważa liderkę AfD Alice Weidel za odpowiednią na stanowisko kanclerza, a 64 procent uważa ją za nieodpowiednią. W przypadku współprzewodniczącego AfD Tino Chrupalli stosunek ten wynosi 17 do 65 procent. Przed nimi znalazła się Sahra Wagenknecht, członkini partii Lewica w Bundestagu, którą 24 procent wszystkich respondentów uważa za odpowiednią, a 58 procent za nieodpowiednią.

83 procent zwolenników AfD popiera Alice Weidel, współprzewodnicząca partii Zdjęcie: Carsten Koall/picture alliance/dpa

Wśród zwolenników lepiej

Wśród zwolenników własnej partii wszystkie ujęte w ankiecie osoby cieszą się znacznie większym poparciem, choć w różnym stopniu. Na przykład 56 procent osób, które głosowały na SPD w 2021 roku, uważa, że kanclerz Scholz nadaje się na to stanowisko. Annalena Baerbock jest uważana za odpowiednią przez 62 procent zwolenników Zielonych, a Robert Habeck przez 60 procent własnego obozu. Lider FDP Christian Lindner jest uważany za odpowiedniego przez 50 procent wyborców liberalnych.

Alice Weidel (83 procent) i Tino Chrupalla (66 procent) osiągnęli najwyższe wartości wśród zwolenników AfD. Sahra Wagenknecht uzyskała wyższy wynik wśród ankietowanych zwolenników AfD (51 procent) niż wśród zwolenników partii Lewica (49 procent). Instytut YouGov zwraca jednak uwagę, że badana grupa zwolenników Lewicy jest bardzo mała, a zatem ta ocena Sahry Wagenknecht ma ograniczone znaczenie.

Oficjalnie żadna niemiecka partia nie wskazała jeszcze swojego kandydata na kanclerza w kolejnych wyborach do Bundestagu, które odbędą się w 2025 roku. W przypadku partii Lewica zapytano o to Sahrę Wagenknecht, ponieważ jest ona znacznie bardziej znana niż dwoje współprzewodniczących Janine Wissler i Martin Schirdewan. Sahra Wagenknecht rozważa jednak założenie własnej partii i oświadczyła, że nie chce już kandydować z ramienia Lewicy.

(DPA/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>