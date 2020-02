Niemcy. Zaskakujący raport na temat uchodźców

Prawie co drugi uchodźca (49 proc.) najpóźniej w pięć lat po przybyciu do Niemiec prowadzi działalność zarobkową. Do takiego wniosku doszedł w swoim raporcie instytut badawczy IAB. - To zaskakująco dobre dane - skomentował ekspert OECD Thomas Liebig. Jak podkreślił, podobne zjawisko zaobserwować można w Austrii i krajach skandynawskich.

Wyniki raportu dowodzą, że integracja na niemieckim rynku pracy przebiegła szybciej niż w przypadku uchodźców z objętej wojną domową Jugosławii w latach 90. XX wieku. Eksperci zwracają jednak uwagę na to, że wprawdzie Jugosłowianie mieli łatwiej jeśli chodzi o język i poziom wykształcenia, jednak ówczesna stopa bezrobocia była o wiele wyższa.

Według raportu IAB istnieje jednak dysproporcja między kobietami a mężczyznami. 57 proc. zatrudnionych uchodźców to mężczyźni, a tylko 29 proc. to kobiety.

W ankiecie wzięło udział 8000 uchodźców, którzy przybyli do RFN w latach 2013-2016.

(EPD/du)