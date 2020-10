Niemcy zaostrzają restrykcje. Nowy rekord zachorowań

W obliczu szybko rosnącej liczby nowych zakażeń koronawirusem Sars-CoV-2 władze Niemiec przyjęły nowe wytyczne mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby. Po wielogodzinnej naradzie w urzędzie kanclerskim, w której brali udział przedstawiciele rządu oraz poszczególnych niemieckich landów, zgodzono się na zaostrzenie restrykcji.

W miejscach, w których notowany jest szybki przyrost zakażeń, rozszerzony zostanie nakaz noszenia maseczek ochronnych. Chodzi o regiony i miasta, w których liczba nowych infekcji w jednym tygodniu przekracza poziom 35 na 100 tys. mieszkańców. Nakaz noszenia masek będzie tam obowiązywał we wszystkim miejscach publicznych, w których panuje tłok.

W miejscach, w których liczba zakażeń przekracza 35 na 100 tys. mieszkańców, ograniczona zostanie też dopuszczalna liczba uczestników prywatnych spotkań. Będzie w nich mogło brać udział maksymalnie 15 osób. Jeśli będą odbywać się w miejscach publicznych, będzie mogło w nich uczestniczyć maksymalnie 25 osób. Jeżeli poziom infekcji przekroczy 50 na 100 tys. mieszkańców, liczba uczestników w obu przypadkach zostanie ograniczona do maksymalnie 10 osób.

Kanclerz Angela Merkel

Przy poziomie 50 na 100 tys. mieszkańców, restauracje i inne lokale gastronomiczne będą musiały zamykać się o godzinie 23.00. Bary i kluby będą całkowicie zamknięte. Zgromadzenia i imprezy masowe będą ograniczone do 100 osób.

Z zadowoleniem na nocne ustalenia zareagowali przedstawiciele niemieckich samorządów. - Skupienie się na obszarach ryzyka, tak zwanych hotspotach, jest słuszne - powiedział szef niemieckiego związku miast i gmin Gerd Landsberg gazecie "Rheinische Post".

Władze centralne liczyły jednak na więcej. Szef urzędu kanclerskiego minister Helge Braun ocenił po naradzie, że to „ważny krok, ale prawdopodobnie niewystarczający”. - Musimy w zasadzie robić więcej i być ostrożniejsi niż to, co przyjęli wczoraj premierzy landów - powiedział w telewizji ARD.

Instytut Roberta Kocha podał w czwartek, że liczba nowych zarażeń koronawirusem w ciągu minionej doby wyniosła w Niemczech 6638. To najwięcej od początku pandemii.

(DPA,ARD/szym)