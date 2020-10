Siemens ma szybki test na koronawirusa

W ramach walki z pandemią zajmująca się technologiami medycznymi firma Siemens Healthineers, spółka-córka koncernu Siemens, wypuściła na niemiecki rynek szybki test antygenowy do wykrywania zakażeń Covid-19. Potencjalnie zainfekowane osoby mogą przy użyciu testu przekonać się o tym w ciągu 15 minut. Według rzecznika firmy test, posiadający certyfikat CE (spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw unijnych), jest już dostępny i do jego użycia niepotrzebne są specjalne przyrządy czy wyspecjalizowany personel laboratoryjny. Jest on zasadniczo zatwierdzony we wszystkich krajach europejskiego obszaru gospodarczego.

Siemens Healthineers planuje również uzyskanie awaryjnego zatwierdzenia od amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), aby stopniowo oferować test w innych regionach świata.

Specjalny wymaz

Aby przeprowadzić test wystarczy wymaz z nosa i gardła wprowadzić do rurki zawierającej specjalny płyn. Następnie płyn jest nakładany na kasetę testową, która daje wynik po 15 minutach. W Niemczech test może być obecnie wykonywany jedynie przez personel medyczny. Aby uzyskać wystarczającą ilość wirusa do przeprowadzenia testu wymaz z gardła musi być pobrany bardzo głęboko. To z kolei może wywołać nieprzyjemny odruch wymiotny. Eksperci wątpią więc, czy ludzie sami potrafiliby odpowiednio pobrać sobie wymaz.

Niezawodność testu

Jak zapewnia producent, czułość testu wynosi 96,7 procent, co oznacza, że prawidłowo rozpoznaje on osoby zakażone koronawirusem. Natomiast w 99,2 procent test bezbłędnie rozpoznaje także osoby zdrowe. Według firmy Siemens Healthineers, dane te opierają się na badaniu, w którym wzięło udział 317 uczestników.

Testy, które informują po 15 minutach, czy ktoś jest zarażony Covid-19 czy nie, są uważane za możliwy sposób na przetrwanie zimnej pory roku bez wprowadzania bardziej drastycznych środków zaradczych. Jednak masowe testy antygenowe nie wydają się, przynajmniej w chwili obecnej być panaceum na pandemię. Muszą one najpierw być jeszcze bardziej niezawodne, bardziej funkcjonalne w przypadku użytkowników indywidualnych oraz o wiele tańsze.

Na komunikat spółki zależnej pozytywnie zareagowali inwestorzy i akcje spółki Siemens Healthineers wzrosły o prawie trzy procent.

Obejrzyj wideo 02:44 Udostępnij Czy Niemcy są przygotowani na zimową falę koronawirusa? Wyślij Facebook google+ Whatsapp Tumblr Google Buzz Newsvine linkedin Permalink https://p.dw.com/p/3jgSN Czy Niemcy są przygotowani na zimową falę koronawirusa?

(DPA/jar)