Niemcy. Więcej fałszywych banknotów euro w obiegu

Biżuteria, zegarek czy samochód zostały sprzedane, ale zamiast uzgodnionej sumy sprzedawcy zostają oszukani fałszywymi pieniędzmi. W ubiegłym roku w wielu przypadkach przestępcy na dużą skalę wciskali naiwnym posiadaczom luksusowych przedmiotów podrobione banknoty, co zwiększyło ich liczbę w obiegu w Niemczech i Europie.

Według Niemieckiego Banku Federalnego (Bundesbank) policja, handel i banki wycofały w 2023 roku prawie 56 600 fałszywych banknotów euro. Było to o ponad 28 procent więcej niż rok wcześniej. – Wzrost liczby fałszywych banknotów wynika głównie z kilku większych przypadków oszustw, zwłaszcza z fałszywymi banknotami o nominale 200 i 500 euro – wyjaśnił w poniedziałek (29.1.2024) członek zarządu Bundesbanku, Burkhard Balz.

Zabezpieczono 8763 fałszywych banknotów o nominale 200 euro, podczas gdy rok wcześniej było ich 2396. Liczba fałszywych banknotów o nominale 500 euro wzrosła z 989 do 2641.

Produkcja i emisja banknotów o nominale 500 euro zostały faktycznie zakończone w 2019 roku. Jednak znajdujące się w obiegu fioletowe banknoty nadal są legalnym środkiem płatniczym. Do strat z tego tytułu doszło głównie w wyniku około dziesięciu przypadków oszustw na duże kwoty, co skutkowało ponadprzeciętnym wzrostem o niemal 90 procent, osiągając 5,1 miliona euro. Najwyższe straty z powodu fałszywych pieniędzy w Niemczech odnotowano w 2004 roku i wyniosły one 6,1 miliona euro.

Prosty trik

Przestępcy wykorzystują w swoich oszustwach prosty trik. Najpierw pokazują sprzedawcom luksusowych towarów torby prawdziwych banknotów, a następnie w chwili nieuwagi wymieniają je na torby z fałszywymi pieniędzmi. Ofiary mają podwójnego pecha: znika nie tylko wartościowy towar, ale nie też szans na zwrot fałszywych pieniędzy.

Jak podkreśla Burhard Balz, mimo wzrostu liczby fałszerstw, ryzyko kontaktu z replikami jest dla zwykłych obywateli nadal niskie. Według obliczeń Bundesbanku w 2023 roku przypadało średnio siedem fałszywych banknotów na 10 000 mieszkańców Niemiec. – Liczby są dalekie od rekordu wszechczasów z 2015 roku – dodaje Balz. Wtedy wycofano z obiegu w Niemczech 95 400 fałszywych banknotów.

Również w Europie liczba zabezpieczonych fałszywych banknotów euro wzrosła znacząco w ubiegłym roku o 24,2 procent, osiągając 467 000. Średnio przypadało 14 fałszywych banknotów na 10 000 mieszkańców. Wartość szkód w porównaniu rocznym wzrosła z 21,5 miliona euro do 25 milionów euro.

Dużo podróbek złej jakości

– Ogólnie można powiedzieć, że jakość fałszerstw nie wzrosła – podkreśla Balz. – Wręcz przeciwnie, mamy dużą ilość fałszywych banknotów o bardzo niskiej jakości – dodaje. W przypadku większości fałszerstw można je rozpoznać na pierwszy rzut oka.

W ubiegłym roku w Niemczech znaczny (16 procent) udział w fałszerstwach stanowiły banknoty o nominale 10 i 20 euro, łatwo rozpoznawalne z napisami „MovieMoney” lub „Prop copy”. Te banknoty, oferowane w internecie jako fikcyjne pieniądze do gier lub rekwizyty filmowe, nie posiadają żadnych zabezpieczeń. Niemniej jednak ludzie ciągle dają się na nie nabrać.

Właściciel sklepu spożywczego w Ludwigshafen wezwał policję dopiero wtedy, gdy pewna dziewczynka próbowała po raz drugi zapłacić fałszywym banknotem o nominale 20 euro. Już dzień wcześniej jedenastolatka wymieniła w tym sklepie banknot oznaczony jako pieniądz filmowy.

Nowy wygląd banknotów euro

Europejscy strażnicy euro już pracują nad wprowadzeniem nowych zabezpieczeń, aby utrudnić przestępcom podrabianie banknotów. Podczas prac nad ich nowym wyglądem Europejski Bank Centralny (EBC) zasięga opinii mieszkańców Europy na ten temat. W badaniach opinii publicznej w ubiegłym roku Europejczycy forowali motywy związane z kulturą europejską, a także rzeki i ptaki.

Jednakże zanim banknoty wejdą do obiegu, upłynie jeszcze kilka lat. Do końca 2024 roku grupa doradcza ma zaproponować motywy związane z wybranymi tematami. Następnie odbędzie się konkurs na projekt. Obywatele zostaną ponownie poproszeni o wyrażenie opinii. Decyzja dotycząca ostatecznego projektu, terminu produkcji i emisji nowych banknotów będzie prawdopodobnie podjęta przez EBC w 2026 roku. Doświadczenie wskazuje, że po tej decyzji potrzeba będzie dwóch do trzech lat, zanim nowe banknoty trafią do rąk użytkowników.

Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na facebooku! >>