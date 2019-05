Nowe banknoty w strefie euro

Obywatele państw unijnych muszą się przyzwyczaić do nowego wyglądu banknotów o wartości 100 i 200 euro. Te zostały po raz pierwszy zaprezentowane publicznie w siedzibie Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem.

Nowe banknoty euro

Więcej bezpieczeństwa dzięki "Europie"

Jak wyjaśnia EBC, nowe banknoty zostały lepiej zabezpieczone przed sfałszowaniem. Umieszczono na nich między innymi tak zwaną "szmaragdową liczba". Gdy oglądamy je pod kątem, oznaczenie nominału banknotu zmienia kolor ze szmaragdowego na niebieski.

Nowym elementem jest hologram z satelitami, w górnej części srebrnego paska. Podczas oglądania banknotu pod kątem widać małe symbole € wokół nominału. Gdy pada na nie światło, symbole stają się ostrzejsze. Są też inne zabezpieczenia, rozpoznawane przez urządzenia gotówkowe i testery.

Nowe banknoty euro mają wyrafinowane zabezpieczenia przed fałszerstwem

Umieszczony na banknotach znak wodny przedstawia grecką boginię Europę, która dała nazwę serii tych banknotów – "Europa". Portret tej królewskiej córki i kochanki boga Zeusa został skopiowany z liczącej 2000 lat wazy, wystawionej w paryskim Luwrze.

Pierwsze banknoty z serii "Europa", o wartości 5 euro, weszły do obiegu w maju 2013 roku. We wrześniu 2014 roku pojawiły się banknoty 10-eurowe, a w kwietniu 2017 roku banknoty o nominale 50 euro. Także one zostały zabezpieczone przed sfałszowaniem staranniej w porównaniu z banknotami pierwszej serii.

Ostateczne pożegnanie z pięćsetkami

Na mocy decyzji rady Europejskiego Banku Centralnego, banknoty o nominale 500 euro nie będą na razie produkowane. Zwolennicy takiego rozwiązania argumentują, że w ten sposób uda się ograniczyć finansowanie terroryzmu oraz pracy na czarno. Czy tak się rzeczywiście stanie, pozostaje kwestią sporną. Znajdujące się już w obiegu banknoty 500-eurowe pozostają oczywiście ważnym środkiem płatniczym i można je wymieniać bez żadnych ograniczeń.

Ważność zachowują także banknoty z pierwszej serii. Będą jednak stopniowo wycofywane z obiegu przez banki emisyjne.

To i owo trzeba będzie teraz zmienić

Zanim nowe banknoty o nominale 100 i 200 euro znajdą się w bankomatach i kasach sklepowych, banki i handel detaliczny muszą przystosować do nich swoje urządzenia i personel. To samo dotyczy najrozmaitszych automatów.

Po wprowadzeniu w maju 2013 roku nowych banknotów o nominale 5 euro na początku wystąpiły problemy z posługiwaniem się nimi w wielu parkomatach w całej Europie. Jak się okazało, oprogramowanie nie zostało odpowiednio wcześniej zaktualizowane. Tym razem z góry nastawiono się na pewien okres przejściowy, żeby uniknąć podobnych kłopotów z nowymi setkami i dwusetkami.