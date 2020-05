Niemcy upamiętnią polskich zdobywców Berlina

75. rocznica zakończenia wojny. Miejsca pamięci w Berlinie

Muzeum Alianckie

Amerykanie, Anglicy i Francuzi dotarli do Berlina dopiero w lipcu 1945 r. i przejęli zachodnią część miasta. Centrum sił zbrojnych USA stanowiła dzielnica Zehlendorf. Dawne kino „Outpost Theatre” jest teraz częścią Muzeum Alianckie, które prezentuje historię od powojennego Berlina, poprzez most powietrzny, aż do wycofania się Amerykanów w 1994 roku.