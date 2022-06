Niemcy. Upały w miastach groźne dla zdrowia

Pogoda w Niemczech w wielu miejscach jest gorąca i wilgotna, przynosząc burze i możliwość wystąpienia gwałtownych zjawisk pogodowych. Ponadto, skutki fali upałów są dotkliwe szczególnie w dużych miastach.

Upały, ulewy, burze, grad

– Niż burzowy Qiara przemieszcza się z Francji nad Wyspy Brytyjskie i przynosi nad południową i zachodnią część kraju ciepłe, parne masy powietrza – poinformowała w czwartek (23.06.2022) Niemiecka Służba Meteorologiczna (DWD) w Offenbach. Na północy i wschodzie wyż Frido zapewni dużo słońca i rosnące temperatury.

Według DWD od czwartkowego popołudnia spodziewane są pojedyncze burze z ulewnym deszczem, gradem i silnymi podmuchami wiatru, które będą się kierować na południowy zachód i zachód. W nocy na piątek pojawią się silne burze, zwłaszcza od Badenii-Wirtembergii przez Nadrenię-Palatynat do Hesji, a później także w Nadrenii Północnej-Westfalii. Mogą im towarzyszyć ulewne deszcze oraz ryzyko lokalnych podtopień. W ciągu dnia w piątek nadal możliwe są opady deszczu i burze oraz grad.

Na północny wschód od Łaby temperatura w piątek wzrośnie do parnych 25-30 stopni, a na północnym wschodzie do 34 stopni. Ryzyko pożarów lasów może ponownie wzrosnąć do najwyższego poziomu, ponieważ na razie ma tam pozostać sucho.

Według meteorologów DWD w nocy z soboty na niedzielę na południowym wschodzie i w Alpach spodziewane są intensywne opady deszczu i burze z ryzykiem wystąpienia silnych opadów.

Upały są szczególnie niebezpieczne dla mieszkańców miast

Upał groźny dla mieszkańców miast

Upały są odczuwalne zwłaszcza przez mieszkańców miast. Są jednak nie tylko niezwykle męczące, ale i groźne dla zdrowia; mogą wywołać chorobę, a nawet stać się przyczyną śmierci.

Według Juergena Kroppa, kierownika grupy badawczej ds. transformacji miast w Instytucie Badań nad Wpływem Klimatu w Poczdamie (PIK), jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest tzw. efekt miejskiej wyspy ciepła. Tworzy się ona dlatego, że beton magazynuje ciepło lepiej niż materiały naturalne. Ponieważ ciepło zawsze przepływa z ośrodka cieplejszego do zimniejszego, jest uwalniane z ogrzanych betonowych budynków do otaczającego je powietrza, gdy tylko temperatura w mieście wieczorem spada.

W pomieszczeniach zamkniętych, ale także w dużych miastach, temperatura jest na ogół wyższa niż w obszarach wiejskich, także w nocy. Podczas fal upałów szanse na regenerację organizmu maleją.

Efekt wyspy ciepła występował również w przeszłości. Jednak, jak twierdzą autorzy francuskich badań na ten temat, których wyniki opublikowano w „International Journal of Environmental Research and Public Health”, częstsze i bardziej intensywne fale upałów zwiększają ryzyko wystąpienia tego efektu i jego szkodliwych następstw wśród mieszkańców miast. Jest to bezpośrednia konsekwencja zmian klimatu.

Niemcy. Wraz z upałami nadchodzą gwałtowne burze i porywy wiatru

Przewidywany wzrost śmiertelności

Federalna Agencja Środowiska publikuje na swojej stronie internetowej obliczenia modelowe, które przewidują dla Niemiec, że „w przyszłości należy spodziewać się tam wzrostu śmiertelności z powodu upałów od 1 do 6 procent na każdy wzrost średniej temperatury o jeden stopień Celsjusza, co odpowiadałoby ponad 5 000 dodatkowych zgonów rocznie z powodu upałów już w połowie bieżącego stulecia”.

W Niemczech nie ma ogólnokrajowego systemu monitorowania liczby zgonów z powodu upałów, ale – jak podaje Instytut Roberta Kocha (RKI) – władze Berlina i Hesji oszacowały liczbę zgonów spowodowanych upałem w 2018 roku. W stolicy Niemiec z powodu upału zmarło około 490 osób, a w Hesji – około 740.

– Dotyczy to przede wszystkim osób starszych – ostrzega Nathalie Nidens, lekarka zajmująca się ochroną przed upałem w Niemieckim Stowarzyszeniu Zmian Klimatu i Zdrowia (Klug) w Berlinie.

Wskazują na to również szacunki RKI dotyczące danych z 2018 roku z Hesji i Berlina. O ile w obu tych landach z powodu upałów umierało ogółem około 12 osób na każde sto tysięcy, to w grupach wiekowych od 75 do 84 lat było ich około 60, a w przypadku osób w wieku powyżej 84 lat nawet około 300 na każde sto tysięcy.

Upał w mieście bardzo obciąża organizm

Wpływ upału na organizm

– Powód jest oczywisty: wszystko to ma związek z naturalnym procesem starzenia się – wyjaśnia Nathalie Nidens. Osoby starsze odczuwają mniejsze pragnienie, a ich układ krążenia nie jest już tak wydajny jak osób w młodszym wieku.

– Rolę odgrywa tu także aspekt społeczny. Wiele starszych osób mieszka samotnie i nie ma nikogo, kto mógłby im pomóc podczas fali upałów – mówi Jelka Wickham ze stowarzyszenia Klug. Szczególnie zagrożeni są liczni bezdomni w Berlinie, kobiety w ciąży, niemowlęta, małe dzieci i osoby z wcześniejszymi chorobami.

Zakres wpływu upału na zdrowie jest szeroki. – Od zawrotów głowy i uczucia wyczerpania przez obrzęk stóp, aż po śmierć w skrajnych przypadkach – wyjaśnia Nathalie Nidens. Na przykład w okresach intensywnych upałów silnie wzrasta ryzyko zawału serca, a sam zawał może wiązać się z trwałymi skutkami dla zdrowia.

Ratunek dla mieszkańców miast

Powstaje zatem pytanie: co w tej sytuacji mogą robić, najbardziej zagrożeni, mieszkańcy dużych miast?

– Jednym z możliwych działań jest z pewnością zwiększenie obszaru terenów zielonych – mówi profesor Juergen Kropp z instytutu PIK w Poczdamie. Rośliny, a zwłaszcza drzewa, odparowują wodę i w ten sposób chłodzą swoje najbliższe otoczenie.

Także Niemiecki Związek Ochrony Przyrody i Różnorodności Biologicznej (Nabu) wielokrotnie wskazywał na pozytywne skutki zazieleniania dachów i fasad budynków w miastach.

Innym sposobem, o którym wspomina Juergen Kropp, jest budownictwo drewniane. Drewno bowiem jest dobrym izolatorem i nie oddaje tak dużo zaabsorbowanego ciepła do wnętrza. A dzięki nowym technologiom możliwe jest dziś wznoszenie drewnianych biurowców o wysokości od 80 do 100 metrów.

Wywołane zmianami klimatycznymi upały skutkują wielkimi pożarami

Jelka Wickham ze stowarzyszenia Klug też jest zwolenniczką rozbudowy terenów zielonych i wprowadzania zmian w infrastrukturze miast. Zwraca jednak uwagę, że są to działania długofalowe, których wdrożenie wymaga czasu, dlatego potrzebne są również rozwiązania doraźne i krótkoterminowe.

– Chodzi w nich przede wszystkim o informowanie społeczeństwa o nadchodzącej fali upałów i włączenie do działań ochronnych elementów systemu opieki zdrowotnej, np. gabinetów lekarskich i domów opieki – mówi ekspertka.

Ważne jest także częste korzystanie z dystrybutorów wody pitnej oraz wyznaczanie w mieście miejsc, w których można się ochłodzić.

Skutki zmian klimatycznych

Jelka Wickham podkreśla: „Wszystkie te środki są jedynie próbą wyrównania tego, co wcześniej karygodnie zaniedbaliśmy. Spowodowaliśmy zmiany klimatyczne, a to oznacza, że musimy teraz zastanowić się nad podjęciem takich działań, które pozwolą naprawić te błędy, a jednocześnie nie pogłębią podstawowego problemu, jakim jest zmiana klimatu”.

Szkodliwy wpływ upałów na zdrowie to tylko jeden aspekt wielu różnych skutków zmian klimatu. Naukowcy wielokrotnie podkreślali, że ekstremalne fale upałów w różnych regionach świata mogą prowadzić do suszy, a tym samym – do niedożywienia tamtejszej ludności. Niedożywienie i głód mogą z kolei wywołać zwiększenie migracji z tamtych regionów; zwłaszcza wtedy, gdy te przestaną się nadawać do zamieszkania.

(DPA/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>