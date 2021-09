ONZ o konsekwencjach katastrof pogodowych

Straty finansowe z powodu zjawisk pogodowych takich jak powodzie czy fale upałów w latach 1970-2019 sięgają 3,64 bln dolarów – poinformowała w środę (01.09.21) Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO).

Liczba katastrof pogodowych wzrosła pięciokrotnie od lat 70. XX wieku do ostatniej dekady okresu objętego badaniem (2010-2019). Agencja ONZ przypisuje ten wzrost zarówno zmianom klimatycznym, jak i dokładniejszemu rejestrowaniu danych. Według WMO, badanie „Atlas” dotyczące około 11 000 ekstremalnych zjawisk pogodowych, jest najbardziej kompleksowym tego rodzaju zestawieniem.

Według WMO ponad 91 proc. z dwóch milionów ofiar przypada na kraje rozwijające się. Pojedynczą katastrofą pogodową, która pochłonęła największą liczbę ofiar śmiertelnych, była susza w Etiopii w 1983 r. Wówczas zginęło 300 000 osób. Największe szkody zaś wyrządził huragan Katrina w USA w 2005 r.

Huragany Harvey, Maria i Irma - także w USA - w latach po 2010 r. przyczyniły się do ogólnego wzrostu strat finansowych spowodowanych ekstremalną pogodą, z 175,4 mld USD w latach 70. do 1,38 bln USD pod koniec okresu badania. W całym okresie liczba rocznych ofiar śmiertelnych znacznie się zmniejszyła. WMO tłumaczy to rozwojem lepszych systemów wczesnego ostrzegania.

(RTR/moc)