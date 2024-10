Niemcy. Tyle broni dostarczają do Izraela

Niemiecki rząd rozszerzył licencje na dostawy broni do Izraela bardziej niż było to wiadomo. Tylko od sierpnia br. zezwolono na eksport do Izraela broni o wartości 94,05 mln euro – wynika z danych niemieckiego MSZ. To ponad dwa razy więcej niż 45,74 mln euro, które jeszcze w ubiegłym tygodniu ministerstwo gospodarki zgłosiło komisji gospodarczej Bundestagu na cały rok do 13 października br.

Izrael toczy wojnę z Hamasem w Strefie Gazy i Hezbollahem w Libanie.

Nowa kwota opiera się na odpowiedzi ministerstwa spraw zagranicznych na zapytanie posłanki lewicowej partii BSW Sevim Dagdelen.

Spór o dostawy

Od miesięcy trwa spór o dostawy broni do Izraela. Jeszcze w ubiegłym roku rząd Olafa Scholza zezwolił na dostawy uzbrojenia do Izraela o wartości 326,5 mln euro, w tym broń wojenną za 20,1 mln euro. Większość licencji eksportowych została wydana po ataku islamskiej organizacji terrorystycznej Hamas na Izrael 7 października 2023. W pierwszych miesiącach tego roku liczba pozwoleń na eksport została jednak drastycznie ograniczona.

Według wcześniejszej odpowiedzi na interpelację poselską do 21 sierpnia br. zezwolono na dostawy o wartości 14,42 mln euro. Od początku marca do 21 sierpnia br. nie było pozwolenia na eksport broni wojennej. Lider opozycyjnej chadecji Friedrich Merz zarzucił wtedy rządowi SPD, Zielonych i FDP blokadę wniosków eksportowych firm zbrojeniowych, w tym dostawy amunicji i części zamiennych do czołgów.

Z kolei rząd Olafa Scholza podkreślał, że nie ma wstrzymania eksportu broni. – Dostarczaliśmy i będziemy dostarczać broń – mówił Scholz podczas debaty w Bundestagu w rocznicę ataku z 7 października. Teraz znajduje to odzwierciedlenie w statystykach.

Krytyka: „nieodpowiedzialne”

Posłanka BSW Sevin Dagdelen nazwała eksport broni do Izraela „nieodpowiedzialnym”. – Dostarczając pomoc zbrojeniową Izraelowi, rząd Niemiec pomaga i podżega do zbrodni wojennych w Strefie Gazy i Libanie, zamiast uszanować wolę większości społeczeństwa Niemiec w sprawie embarga na broń – powiedziała.

(DPA/dom)

