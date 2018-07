Niemcy: Trzykrotnie wyższe świadczenia dla rodzin ofiar zamachów

Krewni ofiar terroru otrzymywać będą od zaraz trzykrotnie wyższe odszkodowanie. Środki na ten cel przewidziane są w ustawie budżetowej na rok 2018 uchwalonej przez Bundestag w ubiegłą środę (18.07.2018). Poinformował o tym pełnomocnik rządu ds. ofiar zamachów terrorystycznych Edgar Franke (SPD). Do tej pory małżonkowie, dzieci i rodzice zmarłych ofiar zamachu otrzymywali jednorazowo 10 tys. euro, teraz otrzymają 30 tys. Rodzeństwo otrzyma zamiast 5 tys. 15 tys. Świadczenia te będą wypłacane wstecz.

Ponadto w przyszłości dzieci, które na skutek zamachu terrorystycznego utraciły ojca lub matkę, oprócz 30 tys. euro otrzymywać będą także do 45 tys. euro zapomogi na życie.

Ofiary ekstremizmu

Półtora roku po zamachu terrorystycznym na jarmarku świątecznym w Berlinie rodziny ofiar w czerwcu br. otrzymały pierwsze urzędowe informacje o przyznaniu im świadczeń. – Rozczarowanie w rodzinach było ogromne – powiedziała rzeczniczka tej grupy Astrid Passin w rozmowie z rozgłośnią RBB. Wielu z nich określało te wypłaty jako śmiesznie niskie i żenujące.

Edgar Franke (SPD) jest od kwietnia 2018 pełnomocnikiem rządu RFN ds. ofiar terroru

Jak podkreśla pełnomocnik rządu ds. ofiar Edgar Franke, z podwyższenia świadczeń skorzysta 300 rodzin. Prawo do zadośćuczynienia mają bowiem nie tylko rodziny ofiar zamachu terrorystycznego w Berlinie, ale także m.in. rodziny ofiar, które zginęły z rąk neonazistowskiej bojówki NSU. To samo odnosi się do rodzin ofiar zamachów terrorystycznych za granicą np. na tunezyjskiej wyspie Dżerbie w roku 2002 czy rodzin ofiar zamachów ekstremistycznych.

Niezbędny krok

Jak zaznacza Edgar Franke, ustawa, która już weszła w życie, oznacza znaczną poprawę sytuacji rodzin ofiar. Nie wszędzie w Europie świadczenia takie są na porządku dziennym. W niemieckim budżecie 2018 przeznaczono na cel pomocy dla ofiar 8 mln euro, czyli o 6,6 mln euro więcej niż w roku ubiegłym. – Ten krok był niezbędny – zaznacza Franke. W Niemczech system świadczeń socjalnych przewiduje co prawda renty rodzinne, ale nie uwzględniały one nigdy ofiar zamachów terrorystycznych i w międzynarodowym porównaniu były stosunkowo niskie. Dlatego musieliśmy to poprawić. Do tej pory terror nie dotykał tak często Niemiec jak Francji, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. Dlatego nie byliśmy dobrze przygotowani - wyjaśnia socjaldemokrata.

Do tej pory doraźną pomoc w wysokości 10 tys. lub 5 tys. euro rodziny ofiar otrzymywały tylko ze specjalnego funduszu dla ofiar przypadków losowych. Oprócz tych świadczeń ustawa o odszkodowaniach dla ofiar przewidywała także pokrycie kosztów psychoterapii i ryczałtowy zasiłek na pokrycie kosztów pochówku – 1778 euro oraz comiesięczną rentę rodzinną wysokości od 141 do 736 euro. Świadczenia te otrzymuje się po złożeniu stosownego wniosku i wniosek ten trzeba co jakiś czas odnawiać.

dpa/ma