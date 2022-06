Niemcy. Taniej na stacjach benzynowych i w transporcie publicznym

Wielu nie wierzyło do końca, że będzie to możliwe. Ale dziś, 1 czerwca, po północy wiele stacji benzynowych w Niemczech zaczęło obniżać ceny paliwa, które w ostatnich miesiącach osiągały rekordowe poziomy – poinformował niemiecki klub motoryzacyjny ADAC. To efekt wprowadzonego przez niemiecki rząd tzw. rabatu na tankowanie, czyli obniżenia na trzy miesiące podatku paliwowego. Dzięki temu cena benzyny mogłaby spaść o 35,2 eurocentów za litr, a cena oleju napędowego o 16,7 eurocentów. Jest to część rządowegopakietu ulg dla obywateli, który ma złagodzić skutki wzrostu cen energii.

Ostrzeżenie przed turystyką paliwową

W środę rano na około 350 spośród 400 skontrolowanych przez ADAC stacji benzynowych w okolicach Berlina, Hamburga i Monachium litr benzyny Super E10 kosztował mniej niż 1,90 euro; oznacza to spadek o średnio 30 eurocentów. Także cena oleju napędowego spadła na większości stacji poniżej 2 euro - średnio o 14 eurocentów.

ADAC zauważa jednak, że w przypadku oleju napędowego obniżka ceny odpowiada wysokości obniżki podatku, ale cena benzyny nadal jest za wysoka. Bowiem to ostatecznie od koncernów paliwowych oraz operatorów stacji benzynowych zależy to, czy faktycznie obniżą swoje ceny dla odbiorców końcowych.

– Oczekujemy, że obniżenie podatku od 1 czerwca w pełni przełoży się na ceny dla konsumentów – oświadczył prezes ADAC Gerhard Hillebrand. Jego zdaniem istnieje jeszcze „duży potencjał dla obniżenia cen”.

ADAC przestrzegł także, że przed stacjami benzynowymi w regionach przygranicznych mogą niebawem ustawiać się długie kolejki, bo mieszkańcy krajów sąsiednich, gdzie paliwo jest droższe – jak Dania, Holandia, Belgia czy Szwajcaria – będą chętniej tankować w Niemczech.

Spokojny start biletu za 9 euro

Od dziś do końca sierpnia w Niemczech można także podróżować środkami komunikacji miejskiej i podmiejskiej za 9 euro miesięcznie. Jeden bilet ma obowiązywać w całym kraju, a rząd liczy, że wielu mieszkańców da się przekonać do pozostawienia samochodów w garażu i korzystania z transportu publicznego. Do wtorku, 31 maja, sprzedano około 7 milionów biletów za 9 euro. Koszt tego projektu dla budżetu państwa to ok. 2,5 mld euro.

Wbrew licznym obawom w środę wprowadzenie taniego biletu nie spowodowało – jak na razie – paraliżu transportu publicznego w Niemczech. Niemiecka kolej Deutsche Bahn poinformowała w środę rano o „spokojnym starcie” biletu za 9 euro. – Pociągi nie były nadmiernie obłożone, ale dziś mamy normalny dzień pracy – powiedział rzecznik Deutsche Bahn, cytowany przez agencję DPA.

Z oceną należy poczekać do najbliższego weekendu, w który wypadają Zielone Świątki i poniedziałek, 6 czerwca jest dniem wolnym od pracy. – W Zielone Świątki, przy ładnej pogodzie, pociągi zazwyczaj są pełne. Będzie to na pewno wyzwanie dla przedsiębiorstw transportu publicznego w Niemczech – przyznał rzecznik.

Scholz: jesteśmy skuteczni

Niemiecki kanclerz Olaf Scholz już dziś ogłosił pierwsze sukcesy pakietu ulg. – Odciążamy tych, którzy nie mogą zrezygnować z samochodu oraz wszystkich tych, którzy codziennie korzystają z autobusów i kolei – powiedział Scholz w Bundestagu. – Nasze działania przynoszą skutek, są bezpośrednio odczuwalne dla obywatelek i obywateli – ocenił. I zauważył, że w szczególności zainteresowanie biletem za 9 euro jest „ogromne”.

Rządowy pakiet ulg przewiduje także, że wszystkie osoby czynne zawodowo i uiszczające podatek dochodowy otrzymają ryczałt w wysokości 300 euro jako rekompensatę za wzrost cen energii. Zostanie on wypłacony we wrześniu wraz z wynagrodzeniem za pracę. W lipcu wszystkie rodziny, pobierające powszechny zasiłek na dzieci (Kindergeld) mają otrzymać jednorazowo dodatkowe 100 euro. Osobom otrzymującym pomoc socjalną i zasiłek dla bezrobotnych wypłacony zostanie dodatek w wysokości 200 euro.

DPA, AFP/ widz