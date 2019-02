Niemcy: Szykuje się gigantyczna skarga przeciwko VW

Coraz więcej niemieckich posiadaczy samochodów z silnikiem Diesla przyłącza się do zbiorowego wzorcowego pozwu przeciwko koncernowi Volkswagena. Trzy miesiące po tym, jak niemieckie organizacje ochrony praw konsumenta wraz z automobilklubem ADAC złożyło pozew zbiorowy, w specjalnym rejestrze Federalnego Urzędu Sprawiedliwości zarejestrowało się ponad 401 tys. właścicieli diesli, by przyłączyć się do zbiorowego pozwu.

– Wysoka liczba tych zgłoszeń pokazuje, że wzorcowy proces dla wielu poszkodowanych jest ważnym instrumentem – powiedział szef Federalnego Zrzeszenia Central Konsumenckich Klaus Mueller. Jego zrzeszenie poprzez tę skargę chce osiągnąć, że właścicielom diesli zostaną przyznane odszkodowania. Obrońcy praw konsumenta przejmują przy tym całe ryzyko prowadzenia procesu.

Rejestr skarżących jeszcze otwarty

Nie wiadomo, kiedy rozpocznie się proces przed sądem. Do tej pory właściciele diesli mogą jeszcze wpisywać się do rejestru skarżących. Bada się przy czym, czy ich wnioski są zasadne.

Nie zostało jeszcze dokładnie określone, kiedy nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń. Adwokaci central ochrony konsumenta chcą w procesie w Niemczech posłużyć się materiałami dowodowymi, jakie zastosowane zostały w Stanach Zjednoczonych.

W USA stwierdzono w 2017 r., że koncern Volkswagena dopuścił się czynów karnych, takich jak zmowa w celu łamania ustawy o ochronie środowiska i utrudniania działalności wymiaru sprawiedliwości.

Volksvagen odrzucił roszczenia skarżących, twierdząc, że samochody miały homologację, były technicznie w nienagannym stanie i gotowe do eksploatacji. We wrześniu 2015 koncern przyznał się do manipulowania silnikami diesla w celu obniżenia poziomu emisji spalin. Dotyczy to prawie 2,5 mln samochodów.

(DPA/ma)