Afera spalinowa VW: szansa dla poszkodowanych

Jak poinformował Federalny Związek Central Ochrony Konsumentów (vzbv) w Berlinie, chętni do zaskarżenia koncernu o odszkodowanie mogą wpisywać się do specjalnego rejestru w Federalnym Urzędzie Sprawiedliwości. Wpisanie się do rejestru możliwe jest do ostatniego dnia przed pierwszą rozprawą przed Wyższym Sądem Krajowym w Brunszwiku.

W ramach procesu wzorcowego przeciwko koncernowi Volkswagena vzbv razem z automobilklubem ADAC mają nadzieję na uzyskanie orzeczenia, że właścicielom diesli należy się odszkodowanie. O jego wysokości sądy będą musiały decydować w postępowaniu indywidualnym. Możliwość złożenia zbiorowego pozwu wzorcowego to nowość w niemieckim prawie. Stosowne przepisy weszły w życie na początku listopada.

Prezes vzbv Klaus Müller oświadczył, że dołączenie się do pozwu zbiorowego to szansa przede wszystkim dla tych, którzy nie zdecydowali się na indywidualne złożenie pozwu. – Wielu poszkodowanych właścicieli diesli nie miało dotąd ani czasu, ani odwagi do podjęcia ryzyka, a także niekiedy możliwości finansowych, by indywidualnie pozwać Volkswagena – wyjaśnił.

Teraz to organizacje ochrony konsumentów ponoszą ryzyko procesowe. Celem postępowania jest uchronienie właścicieli przed spadkiem wartości ich pojazdów. Koncern odrzuca te roszczenia. Zdaniem jego przedstawicieli samochody te zostały oficjalnie dopuszczone do ruchu, są bezpieczne i sprawne. Rozprawa może rozpocząć się, jeśli w ciągu dwóch miesięcy do pozwu zbiorowego przyłączy się co najmniej 50 osób. Jednak prawnicy central ochrony konsumentów szacują, że do pozwu zbiorowego przełączy się kilkadziesiąt tysięcy osób.

Niemiecki automobilklub ADAC wspiera akcję central ochrony konsumentów. Prezes ADAC August Markl oświadczył, że to ważne dla jego organizacji, by rozprawić się ze skandalem spalinowym po myśli członków klubu i w końcu zamknąć ten rozdział. Markl dodał, że ma nadzieję, iż uregulowanie sprawy zakończy też deprecjonowanie technologii diesla i całej branży motoryzacyjnej.

We wrześniu 2015 Volkswagen musiał przyznać się do manipulacji przy silnikach diesla. Afera dotyczy w Niemczech 2,5 mln pojazdów.



(DPA/du)