Niemcy: szczepionka na COVID-19 u lekarza rodzinnego

Uzgodnili to w poniedziałek, 8 marca, ministrowie zdrowia niemieckich landów oraz Federalne Ministerstwo Zdrowia. Przychodnie lekarzy rodzinnych mają być zaopatrywane w szczepionki poprzez hurtownie farmaceutyczne i apteki. Powinno to ograniczyć biurokrację.

Jednocześnie nadal działać mają duże centra szczepień, które utworzono pod koniec zeszłego roku. Przydzielone tam terminy szczepień pozostaną ważne.

Z danych Federalnego Ministerstwa Zdrowia wynika, że do ubiegłej niedzieli dwie dawki szczepionki otrzymało w Niemczech 2,5 miliona osób. To 3 procent mieszkańców kraju. 5,2 miliona otrzymało co najmniej pierwszą dawkę.

Czas na przyspieszenie

Władze Niemiec spodziewają się, że na przełomie marca i kwietnia akcja szczepień zdecydowanie przyspieszy, bo do dyspozycji będzie zdecydowanie więcej dawek preparatów. Dlatego zdecydowano się włączyć w akcję lekarzy pierwszego kontaktu.

Nadal obowiązywać ma ustalona wcześniej kolejność szczepień, ale lekarze będą też mogli podejmować decyzje indywidualnie. Przewodniczący niemieckiej Stałej Komisji ds. Szczepień Thomas Mertens powiedział, że decyzja o włączeniu lekarzy rodzinnych do programu dopiero na początku kwietnia jest słuszna.

Jak tłumaczył, trzeba poczekać, aż dostępnych będzie wystarczająco dużo szczepionek. W przypadku ich deficytu lekarze rodzinni mogliby znaleźć się pod zbyt dużą presją ze strony swoich pacjentów.

W sierpniu wszyscy zaszczepieni?

Z danych Federalnego Zrzeszenia Lekarzy Kas Chorych wynika, że szczepienia można by prowadzić w 75 tys. poradni lekarskich w Niemczech. Gdyby w 50 tys. poradni przyjęto każdego dnia 20 osób, to tygodniowo można by szczepić do pięciu milionów osób.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>

Z symulacji Zrzeszenia wynika, że jeśli w Niemczech będzie wystarczająco dużo szczepionek, to najpóźniej w sierpniu uda się zaszczepić wszystkich chętnych.

Na to, że preparatów do szczepień nie zabraknie liczą niemieccy politycy.

Wicekanclerz Olaf Scholz mówił w poniedziałek w telewizji ZDF, że w nadchodzących miesiącach ma odbywać się do 10 milionów szczepień tygodniowo. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że od kwietnia kraje Unii Europejskiej będą otrzymywać 100 milionów dawek szczepionek miesięcznie.

(DPA/szym)