Niemcy: Symboliczne odszkodowanie dla zrabowanych dzieci

W czasie II wojny światowej Niemcy wywieźli i poddali germanizacji dziesiątki, a nawet setki tysięcy dzieci z okupowanych terenów wschodnich. Wiele z nich trafiło do Badenii-Wirtembergii. Rząd tego niemieckiego kraju związkowego postanowił teraz zadośćuczynić wyrządzonym przez Trzecią Rzeszę krzywdom. Rząd w Stuttgarcie przyjął program „Zrabowane dzieci na południowym zachodzie”. – Nasz kraj związkowy dostrzega trwające niejednokrotnie latami cierpienie ofiar (rabunku) i pragnie tym gestem uwidocznić i docenić ich losy – powiedział sekretarz stanu ds. politycznych i Europy w rządzie Badenii-Wirtembergii, Florian Hassler. – Naszym celem jest teraz w możliwie bezpośredni i niebiurokratyczny sposób wysłać ofiarom znak współczucia i zadośćuczynienia – dodał.

Symboliczna kwota

Proponowana jednorazowa suma dla każdej ofiary to 5 tys. euro na osobę – poinformował Thomas Marwein, przewodniczący komisji ds. petycji, który jest inicjatorem wypłaty symbolicznego zadośćuczynienia. Jak zaznaczył, komisja i rząd Badenii-Wirtembergii zgodnie podkreślają, że wyrządzonej przez reżim nazistowski dzieciom krzywdy nie są w stanie naprawić żadne środki finansowe.

Herman Luedekind alias Roman Roszatowski jest jedną z ofiar rabunku dzieci

Ofiary rabunku dzieci mogą teraz złożyć wniosek w urzędzie premiera Badenii-Wirtembergii (Staatsministerium). Muszą udowodnić, że należą do grupy dzieci, które zostały „przez reżim nazistowski wywiezione na teren dzisiejszej Badenii-Wirtembergii, przekazane rodzinie z tego obszaru lub takiej rodzinie, której miejsce zamieszkania znajduje się w Badenii-Wirtembergii” – czytamy w opublikowanej przez rząd w Stuttgarcie informacji. Wnioskami zrabowanych dzieci zajmie się specjalnie powołana z wolontariuszy komisja.

Wywiezione i zgermanizowane

Na początku lat 40. ubiegłego stulecia Niemcy wywieźli dziesiątki, a nawet setki tysięcy dzieci z okupowanych terenów wschodnich. Wybierali te, które najlepiej reprezentowały „aryjską rasę” – niebieskookie i jasnowłose. Celem było zasilanie „aryjskiej rasy” i realizacja poleceń szefa SS Heinricha Himmlera, który postanowił „ściągać germańską krew ze wszystkich zakątków świata, rabować ją i kraść, gdzie to tylko będzie możliwe”. Chodziło o to, by siłą zmuszać dzieci do nauki niemieckiego i wcielając do niemieckich rodzin, robić z nich Niemców. Germanizacją zrabowanych dzieci zajmowały się ośrodki Lebensborn. Liczbę ofiar szacuje się nawet na 200 tysięcy.

Zapomniane ofiary

W 2017 roku Deutsche Welle i Interia zapoczątkowały akcję „Zrabowane dzieci”, docierając do żyjących jeszcze ofiar i przypominając ich losy. Owocem tej akcji jest książka pt. „Teraz jesteście Niemcami”, która ukazała się w 2018 r. w krakowskim wydawnictwie M oraz w lutym 2020 po niemiecku w wydawnictwie Herder („Als wäre ich allein auf der Welt").

Na bazie projektu zrealizowano film dokumentalny ukazujący losy zrabowanych dzieci. Jego premiera miała miejsce w kwietniu 2020 roku w programie niemieckiej telewizji ARD.

