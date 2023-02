Społeczeństwo

Niemcy. Spór o ośrodek dla uchodźców. Mieszkańcy mają się wyprowadzić

W miejscowości Loerrach na południu Niemiec ok. 40 osób ma opuścić mieszkania, by można w nich było ulokować uchodźców. Miasto argumentuje, że mieszkania nie nadają się do renowacji, a mieszkańcom będą proponowane nowe.