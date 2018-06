Niemcy: Spór o azyl nierozwiązany

Koalicja rządowa w Berlinie nie osiągnęła porozumienia w sporze azylowym. Czterogodzinne spotkanie komisji koalicyjnej w Urzędzie Kanclerskim (26.06.2018) nie zakończyło się wspólnym oświadczeniem. Szef klubu poselskiego chadecji Volker Kauder pozostaje jednak optymistyczny. W porannym magazynie telewizji ARD powiedział, że w dalszym ciągu jest nadzieja na znalezienie rozwiązania. „Dopóty, dopóki ze sobą rozmawiamy i mówimy o tym, co dalej, jest powód, by mieć nadzieję na porozumienie” – powiedział Kauder.

W niemieckim rządzie trwa spór o azyl między chadeckimi partiami – CDU Angeli Merkel i CSU, kierowaną przez ministra spraw wewnętrznych Horsta Seehofera. Stawką w konflikcie jest nawet wspólny klub poselski.

SPD popiera Merkel

Spór wybuchł, kiedy szef MSW Seehofer zapowiedział, że będzie odsyłał z niemieckiej granicy migrantów ubiegających się o azyl, a zarejestrowanych już w innym kraju. Kanclerz Angela Merkel jest przeciwna takiemu „solowemu rozwiązaniu” i chce zabiegać na szczycie UE o „europejskie rozwiązanie” w polityce migracyjnej.

Koalicyjny partner chadeków – SPD popiera w sporze azylowym Angelę Merkel. Szefowa SPD Andrea Nahles zapytana w telewizyjnym wywiadzie dla ARD, czy jej partia szykuje się do nowych wyborów, odpowiedziała: – Jeszcze nie wiem. Musimy poczekać – stwierdziła. Dodała, że SPD czeka teraz, by jej koalicyjni partnerzy powrócili do merytorycznej pracy. – Mamy bardzo napiętą sytuację w rządzie – podsumowała.

Koalicja działa

Szef klubu poselskiego chadecji Volker Kauder zaprzeczył, jakoby wielka koalicja w wyniku konfliktu nie była w stanie działać. Przypomniał, że partie koalicyjne dopiero co porozumiały się co do dodatku budowlanego dla rodzin. Chodzi o dotację w wysokości 12 tys. euro w ciągu 10 lat na dziecko. Rządowi chodzi o stworzenie impulsów sprzyjających budowie domów i kupnie mieszkań. Oprócz dotacji uchwalono odpisy podatkowe kosztów budowy i większe kwoty na budowę mieszkań socjalnych.

Nie chodzi o błahostkę

Komentując spór azylowy, Kauder stwierdził, że CSU i CDU mają jeszcze czas po szczycie UE, by ze sobą porozmawiać. Dwudniowy szczyt rozpocznie się w czwartek 28 czerwca. W niedzielę 1 lipca będą się naradzać gremia obu partii. „Sytuacja jest bardzo poważna” – przyznał szef klubu poselskiego chadeków po spotkaniu komisji koalicyjnej. „Nie chodzi bowiem o błahostkę, tylko o bardzo centralny i ważny problem” – podsumował Kauder.

dpa/dom