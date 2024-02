Niemcy się zbroją. Rheinmetall buduje nowy zakład

„Aby zapewnić strategiczną niezależność w produkcji amunicji, otwieramy krajowy zakład produkcyjny” – powiedział w poniedziałek (12.02) Armin Papperger, szef Rheinmetall, podczas symbolicznego położenia kamienia węgielnego pod fabrykę w Unterlüss w Dolnej Saksonii. W uroczystości uczestniczyli także kanclerz Olaf Scholz, minister obrony Boris Pistorius oraz premier Danii Mette Frederiksen.

W obliczu zagrożenia ze strony Rosji szef rządu Niemiec powiedział: „Silna obrona wymaga solidnych podstaw przemysłowych”. Aby to osiągnąć, konieczne jest, aby Europejczycy skonsolidowali swoje zamówienia w dziedzinie zbrojeniowej, co da przemysłowi perspektywy na kolejne lata. „Musimy odejść od manufaktury i przejść do produkcji zbrojeniowej na dużą skalę ” – powiedział kanclerz.

W przyszłości w nowym zakładzie będą produkowane: amunicja artyleryjska, materiały wybuchowe oraz komponenty do artylerii rakietowej. Roczna produkcja wyniesie około 200 000 pocisków. Rheinmetall planuje zainwestować 300 milionów euro i stworzyć około 500 nowych miejsc pracy. Produkcja ma ruszyć prawdopodobnie w przyszłym roku.

Nie tylko dla Bundeswehry

Nowy zakład pozwoli zaopatrzyć w amunicję nie tylko Bundeswehrę, lecz w sytuacji kryzysowej zapewnić dostawy także partnerom zagranicznym. W ten sposób zlikwidowana zostanie zależność od zezwoleń na eksport do Niemiec wydawanych przez inne kraje. W dolnosaksońskim Unterlüss Rheinmetall planuje stworzyć kompletny łańcuch produkcji amunicji artyleryjskiej.

Nie tylko Bundeswehra, lecz także inne kraje NATO, a szczególnie Ukraina potrzebują pilnie amunicji artyleryjskiej. Rheinmetall jest jednym z największych producentów amunicji na świecie. W obliczu ogłoszonej przez kanclerza Scholza polityki przełomu w wyniku wojny Rosji z Ukrainą, koncern z Düsseldorfu celowo rozbudowuje swoje zdolności produkcyjne.

Rheinmetall dostarcza także broń i amunicję Ukrainie. Szef koncernu Armin Papperger ogłosił w listopadzie, że spodziewa się, iż w 2026 roku firma osiągnie obroty w wysokości około 13-14 miliardów euro. Oznaczałoby to prawie podwojenie obrotów w porównaniu do roku 2023. Marża zysku operacyjnego ma wtedy przekroczyć 15 procent.

