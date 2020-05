Niemcy: rząd potępia atak na dziennikarzy ZDF

Ponad 20 zamaskowanych napastików napadło na ekipę niemieckiej telewizji publicznej ZDF, kiedy 1 maja realizowała w Berlinie zdjęcia. Ekipę tworzył siedmioosobowy zespół satyrycznego programu „heute-show” z kabarecistą Abdelkarimem. Napastnicy kopali ich, uderzali pięściami i metalowym prętem. Potem uciekli.

Reporter ZDF Abdelkarim

Depczą wolność prasy

Rząd w Berlinie ostro potępił atak na dziennikarzy. – Od dawna obserwujemy, jak ekstremiści różnych kierunków, grożąc i atakując dziennikarzy, depczą wolność prasy, jedno z naszych najważniejszych praw podstawowych – powiedział w poniedziałek (04.05.2020) rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert. Kto atakuje, grozi lub rani dziennikarzy, stoi „daleko poza naszym demokratycznym porządkiem” – powiedział, dodając, że takie postępowanie musi wywołać sprzeciw wszystkich.

„Smutny znak”

Jak zaznaczył Seibert, wolność prasy potrzebuje dziennikarzy, którzy mogą pracować bez ograniczeń. To „smutny znak”, że wielu dziennikarzy musi mieć ochronę podczas demonstracji – powiedział, życząc rannym powrotu do zdrowia i niezniechęcania się do wykonywania „naprawdę istotnego dla demokracji” zawodu.

Krótko po ataku berlińska policja aresztowała w okolicy dwie kobiety i czterech mężczyzn.

(DPA/dom)