Niemcy. Rośnie liczba deportacji

Prawie półtora roku temu kanclerz Niemiec Olaf Scholz w jednym z wywiadów zapowiedział, że Niemcy w końcu będą deportować ludzi „na wielką skalę”. Początkowo z realizacją tej zapowiedzi było słabo, ale teraz dane pokazują, że w ubiegłym roku niemieckie władze deportowały znacznie więcej osób niż w 2023 roku – donosi dziennik „Bild”.

Od stycznia do listopada 2024 roku z Niemiec deportowano 18 384 osoby – poinformował rzecznik niemieckiego rządu cytowany przez „Bild”. Jest to wzrost o około 20 procent w porównaniu z tym samym okresem 2023 roku. W całym 2023 roku przeprowadzono 16 430 deportacji.

Wzrost po pandemii

„Wspólne wysiłki na poziomie federalnym i krajów związkowych w zakresie powrotów przyniosły pierwsze rezultaty” – cytuje dalej gazeta.

Liczby te są jednak niższe niż w okresie następującym po szczytowym okresie uchodźczym latem 2015 roku. Według danych rządowych liczba deportacji w 2016 roku wynosiła 25 375, a w roku 2019 – około 22 tys. Następnie w 2020 roku – pierwszym roku pandemii koronawirusa – liczby te spadły do 10 800 osób. Od tego czasu liczba deportacji znowu rośnie.

Lot z deportowanymi do Kabulu (lipiec 2019) Zdjęcie: Michael Kappeler/dpa/pictrue alliance

Wiele deportacji kończy się jednak niepowodzeniem i to z różnych powodów. Często osoby, których to dotyczy, ukrywają się albo sądy zakazują ich wydalenia. Zdarza się też, że nie można przeprowadzić lotu deportacyjnego. Wiele osób ubiegających się o azyl nie posiada żadnych dokumentów tożsamości. Aby ustalić ich pochodzenie, osoby te musiałyby trafić do odpowiednich konsulatów i uzyskać zastępcze dokumenty. Wiele krajów odmawia jednak ich wydania.

Setki tysięcy wniosków o azyl

Jak podaje „Bild”, na 18 384 deportacji w pierwszych jedenastu miesiącach ubiegłego roku przypadło około 213 tys. wniosków o azyl w Niemczech.

Liczba tych wniosków i tak już jest znacznie niższa niż kilka lat temu: w 2015 roku prawie 442 tys. osób ubiegających się o ochronę złożyło wniosek o azyl w Niemczech, a w 2016 roku – 722 tys. osób.

(AFP/dom)

Chcesz mieć stały dostęp do naszych treści? Dołącz do nas na Facebooku!