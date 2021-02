Niemcy: rośnie gotowość do szczepień

W reprezentatywnym badaniu DeutschlandTrend, przygotowanym dla telewizji ARD, 59 procent ankietowanych opowiedziało, że zdecydowanie chcą przyjąć szczepionkę przeciwko koronawirusowi. To o 5 punktów procentowych więcej niż we wcześniejszym, styczniowym badaniu.

17 procent badanych deklaruje, że „prawdopodobnie” podda się szczepieniu. To spadek o cztery punkty procentowe. O dwa punkty, do 21 procent, spadł odsetek mieszkańców Niemiec, którzy na pytanie o gotowość do szczepień odpowiadają „prawdopodobnie nie” albo „zdecydowanie nie”.

Rozczarowujące tempo

Oznacza to, że 76 procent Niemców chce się zaszczepić (suma odpowiedzi „zdecydowanie” i „prawdopodobnie”). Ale kiedy będzie to możliwe? Aż 68 procent badanych uważa, że tempo szczepień w Niemczech jest zbyt wolne. Przed miesiącem takiego zdania było 52 procent pytanych. Większość Niemców (63 proc.) nadal jest jednak zdania, że przekazanie negocjacji ws. kupna szczepionki Unii Europejskiej było słusznym krokiem.

Obawy o dalszy rozwój kraju

Z badania wynika, że prawie 7 na 10 ankietowanych ma bardzo poważne obawy o przyszłość niemieckiej gospodarki w związku z pandemią. Najmocniej martwi to wyborców prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec AfD (88 proc.) oraz liberalnej FDP (80 proc.)

Mimo tych obaw, zdecydowana większość pytanych zgadza się na ograniczenia pandemiczne wprowadzane przez władze. 51 procent pytanych określa je jako odpowiednie. 24 procent życzyłoby sobie jeszcze drastyczniejszych restrykcji. Tylko 22 procent pytanych uważa, że ograniczenia wprowadzone z powodu pandemii idą za daleko.

Badanie zostało przeprowadzone na początku lutego przez instytut infratest dimap na reprezentatywnej próbie 1003 osób.

(ard/szym)