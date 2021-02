Niemcy: Rada Etyki odrzuca uprzywilejowanie zaszczepionych

Niemiecka Rada Etyki nie widzi na razie żadnych możliwości przyznania przywilejów osobom już zaszczepionym przeciwko koronawirusowi. Zdaniem gremium najpierw należy upewnić się, że osoby te nie zarażą innych, a w tej chwili nie ma jesycye pewności, że tak się nie stanie. W wydanym przez Radę zaleceniu jej członkowie ustosunkowali się do pytania, czy zaszczepienie się przeciwko COVID-19 może albo powinno spowodować traktowanie takich osób w specjalny sposób.

Przywileje "niesłuszne i niesprawiedliwe"

Także już zaszczepieni nie będący roznosicielami koronawirusa powinni, zdaniem Rady, podlegać takim ograniczeniom jak obowiązek noszenia maseczki ochronnej i trzymania dystansu społecznego. Swoje stanowisko w tej sprawie Niemiecka Rada Etyki uzasadniła między innymi tym, że część społeczeństwa uznałaby wyłączenie osób zaszczepionych spod ograniczeń obowiązujących w lockdownie za niesłuszne i niesprawiedliwe.

Takie przekonanie mogłoby wpłynąć na osłabienie solidarności społecznej w pandemii, jak również zmniejszyć gotowość społeczeństwa do podporządkowania się wprowadzonym przez władze ograniczeniom. To w sumie zaszkodziłoby posunięciom mającym doprowadzić do stłumienia pandemii koronawirusa. Ograniczenia powinny zostać zniesione w tym samym czasie dla wszystkich, twierdzą członkowie Rady.

Przewodnicząca Niemeiciej Rady Etyki prof. Alena Buyx

Wyjątkiem są domy opieki

Daleko sięgające ograniczenia w życiu społecznym i gospodarczym są jednak uzasadnione tylko tak długo, jak długo ciężko chorzy na COVID-19 pacjenci stanowią zagrożenie dla niemieckiego systemu ochrony zdrowia, podkreśliła Rada. Nie da się ich usprawiedliwić pod względem etycznym i prawnym wtedy, gdy podstawowe cele akcji masowych szczepień ludności zostana osiągnięte.

Ograniczenia te powinny więc w sposób przemyślany i odpowiedzialny być znoszone już wówczas, gdy zmniejszy się ryzyko przeciążenia systemu ochrony zdrowia. Dotyczy to zwłaszcza ograniczania podstawowych wolności obywatelskich. Członkowie Rady zwracają szczególną uwagę na liczbę osób hospitalizowanych, ciężkich przypadków choroby COVID-19 i liczbę zgonów na koronawirusa jako czynnik decydujący o złagodzeniu restrykcji.

Rada Etyki zaleca specjalne potraktowanie osób przebywających w domach opieki, domach dla niepełnosprawnych i w hospicjach. Obecnie obowiązujący tam zakaz odwiedzin i ograniczenia w kontaktowaniu się z ich pensjonariuszami powinien zostać odwołany, gdy ci zostaną zaszczepieni. Jest to uzasadnione ze względów ludzkich i etycznych i powinno spotkać się ze zrozumieniem i aprobatą społeczeństwa.

Prywatni organizatorzy mają wolność decyzji

Pewien obszar swobody decyzji Rada Etyki przyznała prywatnym organizatorom imprez i zgromadzeń. Mogą oni potraktować odrębnie, według swojego uznania, osoby już zaszczepione na koronawirusa.

Organizatorzy takich imprez mają prawo potraktować je na specjalnych zasadach, kierując się przy tym poczuciem odpowiedzialności za ogólny bieg spraw w koronakryzysie.

(DPA, KNA/jak)

