Niemcy. Rekordowy dług publiczny

Nigdy wcześniej Niemcy nie odnotowały tak wysokiego poziomu zadłużenia: W pierwszym kwartale dług publiczny wzrósł o 1,6 proc. do ponad 2406 mld euro. Głównym powodem jest walka z kryzysem energetycznym.

Zadłużenie całego budżetu publicznego w Niemczech wzrosło do rekordowego poziomu na koniec pierwszego kwartału tego roku, wynika z danych ogłoszonych przez Federalny Urząd Statystyczny. Głównymi przyczynami wyższego zadłużenia są zwiększone wydatki na walkę z kryzysem energetycznym.

W sumie tymczasowe zadłużenie rządu federalnego, krajów związkowych, gmin i związków gmin, a także ubezpieczeń społecznych, przy policzeniu wszystkich dodatkowych budżetów, wyniosło około 2406,6 mld euro w dniu 31 marca 2023 roku. W porównaniu z końcem 2022 r. oznacza to wzrost o 1,6%, czyli o około 38,9 mld euro.

Sam dług władz centralnych wzrósł o 2,4 procent do około 1659,6 mld euro w pierwszych trzech miesiącach tego roku. Federalny Urząd Statystyczny stwierdził, że wzrost zadłużenia był przede wszystkim wynikiem „zwiększonych potrzeb finansowych z powodu obecnego kryzysu energetycznego w związku z wojną Rosji przeciwko Ukrainie".

Miliardy na zahamowanie cen gazu

Około 200 miliardów euro zostało zarezerwowanych na tak zwany hamulec cen gazu i wsparcie finansowe dostawców energii. Według raportu wzrost zadłużenia wynika głównie z dodatkowych budżetów utworzonych w tym celu, tzw. funduszy specjalnych. Na przykład w listopadzie utworzono Fundusz Stabilizacji Gospodarczej dla Energetyki. Zadłużenie związane tylko z tym specjalnym funduszem wzrosło o 73,3 procent od stycznia do marca – o 22,2 miliarda euro do łącznej kwoty 52,4 miliarda euro.

Zadłużenie funduszu stabilizacji gospodarczej powołanego w związku z pandemią koronawirusa wzrosło o 1,2% do 53,0 mld euro. Po raz pierwszy dodatkowy budżet Bundeswehry miał również zobowiązania w wysokości 802 mln euro.

Największy spadek zadłużenia w Bawarii

Wszystkie kraje związkowe (landy) razem odnotowały niewielki spadek zadłużenia o 0,5 procent do łącznej kwoty 604,1 mld euro. Według Federalnego Urzędu Statystycznego największy spadek zadłużenia odnotowano w Bawarii, o 16,8% do około 32,45 mld euro. Następnie Meklemburgia-Pomorze Przednie, której zadłużenie spadło o 8,2 procent do około 9,3 mld euro, oraz Badenia-Wirtembergia z minusem 5,0 procent do około 52,9 mld euro.

Z drugiej strony w Saksonii długi wzrosły w pierwszym kwartale o 8,6 procent do łącznej kwoty około 8,6 mld euro. Federalny Urząd Statystyczny podaje, że drugi najwyższy wzrost zadłużenia odnotowano w Brandenburgii – o 7,2% do 21,3 mld euro. Nadrenia Północna-Westfalia odnotowała wzrost o 2,7 procent do około 236,18 mld euro.

Nadrenia Północna-Westfalia z największym długiem

Czyni to Nadrenię Północną-Westfalię zdecydowanym liderem pod względem zadłużenia wśród krajów związkowych. W przeliczeniu na jednego mieszkańca oznacza to średnie zadłużenie w wysokości 13 065 euro. Saksonia ma najniższe zadłużenie wynoszące około 8,6 mld euro – na każdego mieszkańca oznacza to średnio 2107 euro.

W przeciwieństwie do rozwoju krajów związkowych, zadłużenie gmin i związków gmin wzrosło. Tutaj nastąpił wzrost o 1,9% do 142,8 mld euro. Ubezpieczenia społeczne wykazały zobowiązania w wysokości 36,1 mln euro, co oznacza spadek o 0,8 procent.

