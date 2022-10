Niemcy. Rekordowo mało kradzieży aut

Jeszcze w połowie lat 90. XX wieku każdego roku w Niemczech zgłaszano kradzież 100 tys. samochodów. Dane za 2021 rok są niskie jak nigdy dotąd. Według stowarzyszenia niemieckiej branży ubezpieczeniowej GDV, odnotowano jedynie 9805 przypadków kradzieży, tj. o 8 proc. mniej niż w roku poprzednim. Tym samym od początku prowadzenia tego typu statystyk liczba kradzieży samochodów spadła do rekordowo niskiego poziomu.

Mimo to szkody z tytułu kradzieży są nadal wysokie i wyniosły 187 mln euro. Średnio za każde skradzione auto ubezpieczyciele płacili w ubiegłym roku około 19 100 euro.

Berlin punktem zapalnym

Złodzieje samochodów upodobali sobie stolicę Niemiec. W 2021 roku skradziono tam 2200 aut, co odpowiadało mniej więcej co piątej kradzieży w Niemczech. Biorąc pod uwagę stosunek liczby kradzieży do liczby mieszkańców, okazuje się jednak, że w Berlinie skradziono 10 razy więcej samochodów niż średnio w całych Niemczech. Szkody z tego tytułu wyniosły ponad 47,5 mln euro – poinformowało stowarzyszenie GDV.

Zdaniem policji powodem wielu przestępstw w Berlinie jest bliskość i szybkie połączenia autostradowe z Europą Wschodnią. Auta znikają za wschodnią granicą, a w ich sprzedaży wyspecjalizowały się całe grupy przestępcze.

Samochód: obiekt kultu i pożądania Symbol luksusu Przed II wojną światową samochody były luksusem. Tylko nieliczni mogli sobie pozwolić na własne pojazdy. Choć obecnie jest już inaczej, drogie modele są nadal pożądane jako symbole statusu. Ludzie chcą się pokazać w wymyślnym samochodzie.

Samochód: obiekt kultu i pożądania Oznaka dobrobytu Po drugiej wojnie światowej samochody stały się produktem masowym. Mogło sobie na nie pozwolić coraz więcej ludzi. Własny samochód był dla nich symbolem dobrej sytuacji materialnej, kochali go i o niego dbali. Istotne były też wyjazdy urlopowe własnym samochodem, najlepiej za granicę. Korki, takie jak ten na autostradzie do Holandii w sierpniu 1964 roku, nikomu wtedy specjalnie nie przeszkadzały.

Samochód: obiekt kultu i pożądania Erotyczne skojarzenia Agent 007 jeździł aston martinem, sportowym samochodem, który fascynował kształtem, szybkością i technicznym wyrafinowaniem. Elegancki i szarmancki James Bond, czyli Sean Connery i jego partnerki, byli odbierani jako niedościgły wzór elegancji i urody. Erotyczny związek między samochodem i jego posiadaczem przedostał się do naszych marzeń i do dziś wpływa na decyzję kupna określonego modelu auta.

Samochód: obiekt kultu i pożądania Auto na podryw Przód tego samochodu przypomina twarz, a reflektory są „oczami”; projekt wzbudził wiele emocji. W latach 70. i 80. opel manta był obiektem marzeń wielu młodych ludzi pragnących choć trochę przypominać Jamesa Bonda; być męscy i zdobywać punkty u kobiet. Sprzedano ponad milion sztuk tego modelu. Nie zabrakło jednak żartów o sportowych samochodach za niewielkie pieniądze.

Samochód: obiekt kultu i pożądania Szczęście w czerwieni Wyrafinowany kształt nadwozia, czerwony lakier, potężny silnik i jego wycie podczas przyspieszania; u niektórych ludziach wywołuje to uczucie szczęścia i wrażenie, że górują nad innymi. Dodatkową adrenalinę dają duża prędkość i błyskawiczne wyprzedzanie innych. To wszystko fascynuje przede wszystkim mężczyzn. Ważne są też fachowe rozmowy w gronie niewielu wybranych.

Samochód: obiekt kultu i pożądania Elton John i jego kolekcja Piosenkarz Elton John jest fanem motoryzacji i zainwestował wiele milionów w drogie samochody. W 2001 roku wystawił na aukcję niektóre ze swoich ulubionych pojazdów, ponieważ miał „za mało czasu” na jazdę. Kto jako gwiazda pokazuje się za kierownicą takich marek, jak Jaguar (na zdjęciu), Rolls-Royce czy Porsche wzmacnia kult wokół samochodu, ale i korzysta na tym wizerunku.

Samochód: obiekt kultu i pożądania Dominacja za kierownicą Coraz większe samochody, zwłaszcza SUV-y, dają ich posiadaczom poczucie zwiększonego bezpieczeństwa. Równocześnie w oczach innych uczestników ruchu stanowią zagrożenie i budzą obawy, że ich kierowcy ich nie zauważą. Prowadzi to do „wyścigu zbrojeń” na drogach. Niektórzy kierowcy samochodów osobowych podczas zakupu następnego pojazdu decydują się na znacznie większy model.

Samochód: obiekt kultu i pożądania Religijne odniesienia Kanclerz Angela Merkel i szef VW Martin Winterkorn pozują do zdjęcia na międzynarodowej wystawie samochodowej we Frankfurcie w 2007 r. Kolor biały oznacza światło, oświecenie i niewinność, a uklęknięcie – pokłon i szacunek. Na zdjęciu widać niemal religijną adorację i głęboki związek między samochodami, biznesem i polityką. Motoryzacja jest potężnym czynnikiem gospodarczym na całym świecie.

Samochód: obiekt kultu i pożądania Samochód jako obiekt kultu Ten uskrzydlony złoty samochód przed katedrą w Kolonii pokazał w 1991 roku uznany niemiecki artysta HA Schult jako symbol minionej epoki. Ford Fiesta stanowił część performansu „Samochód jako fetysz” i stoi w Kolonii do dziś. Schult twierdzi, że samochód utracił w międzyczasie swój kultowy status. Niektórzy krytycy zarzucali mu jednak, że zamiast uprawiać sztukę, zareklamował koncern Ford.

Samochód: obiekt kultu i pożądania Elektryczna rewolucja Tesla budowała w latach 2008-2011 ten dwumiejscowy roadster zasilany akumulatorem litowo-jonowym. Miał zasięg 350 kilometrów i został uznany za pierwszy nowoczesny samochód elektryczny. To właśnie ten model sprawił, że „elektryki” zaczęto traktować poważnie jako alternatywę wobec samochodów z silnikami spalinowymi. Dziś samochody elektryczne są modne i podkreśla się ich zalety ekologiczne.

Samochód: obiekt kultu i pożądania Coraz fajniejszy rower Ludzie czują się dowartościowani, mając drogie samochody. Rowerzyści z kolei długo byli uważani za biednych. Ale to się zmienia. E-rowery cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Obecnie osoby jeżdżące na rowerze są uważane za sprawne, świadome ekologicznie i atrakcyjne. Samochody marzeń wciąż fascynują, ale fajne e-rowery, takie jak ten model transportowy, to równie silny trend.



W przypadku dziewięciu na dziesięć kradzionych samochodów chodziło najczęściej o duże i drogie modele terenowe typu SUV. Szczególną popularnością cieszyły się modele Land Rovera. Ponieważ ubezpieczyciel GDV rejestruje wyłącznie kradzieże samochodów z pełnym ubezpieczeniem, statystyki policyjne są jednak nieco wyższe.

(Afp/jar)

