Niemcy: Przestępstwa polityczne biją rekordy

Rejestrowanie kategorii przestępstw rozpoczęto 20 lat temu. W tym czasie liczba przestępstw o podłożu politycznym była największa w ubiegłym roku. Jak wynika z odpowiedzi rządu federalnego na interpelację frakcji Zielonych w Bundestagu, w ubiegłym roku zgłoszono 44.034 takie wykroczenia, w tym 3.354 przestępstwa z użyciem przemocy. To o około 2,5 tys. przestępstw więcej niż w 2016 roku, kiedy to – rok po wielkiej fali uchodźców 0 odnotowano jedną z najwyższych wartości. Coraz ostrzejszy ton debat, także w parlamentach krajów związkowych, znajduje w ten sposób odzwierciedlenie w statystykach przestępczości. Ta tendencja dotyczy także mediów.

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zwraca uwagę w dokumencie, o którym po raz pierwszy poinformował dziennik "Tagesspiegel" (13.03.) i do którego dotarła też agencja EPD (Evangelical Press Service), że liczby te mogą wzrosnąć, gdyż wciąż jeszcze docierają pojedyncze informacje o deliktach. Przykład to liczby dotyczące przestępstw o charakterze antysemickim. Było ich 2 322, z tego w 56 przypadkach doszło do przemocy, najczęściej z obrażeniami ciała. W lutym, odpowiadając na zapytanie Partii Lewicy, ministerstwo podało liczbę mniejszą o około 50. Całościowe statystyki za poprzedzający rok zazwyczaj przedstawiane są przez Federalny Urząd Kryminalny i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w maju.

Tablica upamiętniająca ofiary zamachu z 2019 roku na murze synagogi w Halle

Wzrost przemocy

Ponad połowę przestępstw o podłożu politycznym w ubiegłym roku - około 23 400 – władze przypisały prawicowej stronie sceny politycznej. Prawie 11 000 przestępstw uznano za motywowane lewicowym ekstremizmem. Ponad 8000 zostało określonych jako "nieklasyfikowalne". Reszta to przestępstwa motywowane ideologią, w tym religijną. Statystyki pokazują wzrost liczby przestępstw z użyciem przemocy, których motywem był lewicowy (1 570) i prawicowy (1 071) ekstremizm.

Jednak więcej szkód cielesnych przypisuje się prawicowym ekstremistom (889) niż lewicowym (531).

Powołując się na ekspertów ds. bezpieczeństwa, „Tagesspiegel" informuje, że duża liczba niesklasyfikowanych przestępstw jest związana z wydarzeniami wokół protestów przeciw restrykcjom wynikającym z pandemii. Coraz częściej do walki politycznej wciągane są również media. W ubiegłym roku zarejestrowano 286 przestępstw z tej kategorii, w tym 30 brutalnych. Chodziło m.in. o podżeganie, przymus lub groźby, uszkodzenie mienia i uszkodzenie ciała. W 160 przypadkach przestępstwa były motywowane prawicowym ekstremizmem, w 46 przypadkach atakowali lewicowi radykałowie. 67 ataków to czyny „nieklasyfikowalne”.

(EPD/sier)

