Nadrenia: Prawie stu podejrzanych o prawicowy ekstremizm w policji

Dokument sporządzono na użytek landowej komisji prawnej na jej dzisiejsze (24.09.2020) posiedzenie. Wynika z niego między innymi, że osiem z wszczętych postępowań dotyczy domniemanej przynależnośćci policjantów do tzw. Obywateli Rzeszy. Ponadto, 8 postępowań dotyczy urzędników zatrudnionych w policji, a kolejne 4 przypadki dotyczą pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii.

Niepokojąca sytuacja w policji w NRW

W związku ze 100 podejrzeniami w policji w NRW, w tej chwili toczy się dodatkowo jeszcze 71 postępowań. Jak podano, 31 z nich wiąże się z ujawnionym niedawno prawicowym skandalem w policji w Essen. Pozostałe 29 postępowań zostało już zakończonych, przy czym w 8 przypadkach podjęto decyzje dyscyplinarne albo decyzje dotyczące stosunku pracy. W sprawie policjantów z Essen chodzi o zamieszczanie skrajnie prawicowych bądź rasistowskich zdjęć na czacie.

Minister spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii Herbert Reul (CDU) podał, że dysponuje 16 nowymi wskazówkami o skrajnie prawicowych lub rasistowskich wypowiedziach we własnych szeregach. Dziś ze służby został zwolniony kolejny funkcjonariusz prezydium policji w Essen. Jego sprawa nie ma jednak nic wspólnego z ekstremistycznymi wypowiedziami na czacie, powiedział Raul. Liczba policjantów objętych postępowaniem w związku z takimi wypowiedziami wzrosła tymczasem o kolejne 31 osób.

Minister spraw wewnętrznych NRW Herbert Reul stanowczo walczy w ekstremizmem w szeregach policji

E-mail ministra spraw wewnętrznych

Ta nadzwyczajna sytuacja wymaga nadzwyczajnych decyzji. Minister Raul po raz pierwszy skierował e-mail do około 50 tys, funkcjonariuszy policji w Nadrenii Północnej-Westfalii, wzywając ich do meldowania przełożonym o przypadkach ekstremistycznych postaw i zachowań w ich otoczeniu. Raul podkreślił, że nie chodzi mu o zainicjowanie akcji denuncjacyjnej w szeregach policji, tylko o zwalczanie sprzecznych z konstytucją postaw i zachowań. Wyraził przekonanie, że zdecydowana większość policjantów właściwie zrozumie jego intencje i w oparciu o własny zdrowy rozsądek dostrzeże, "gdzie przebiega granica między tym, co można tolerować, a tym, czemu należy wydać zdecydowaną walkę". W tej kwestii nie będzie żadnej tolerancji, podkreślił Raul, dodając: "To jest Wasz obowiązek, a moje jasne polecenie".

W jego przekonaniu "najbliższe dni nie będą łatwe", ale tylko w ten sposób "będziemy mogli wyjść silniejsi z zaistniałego kryzysu", "nazywając rzeczy po imieniu i nie zamiatając niczego po dywan".

"Jak ci ludzie w ogóle mają czelność nosić mundur? Czy jest ich więcej? Ja także stawiam sobie to pytanie i chcę (...) zapewnić, że zrobię wszystko, by na nie odpowiedzieć" - pisał w e-mailu do policji NRW minister i podkreślił: "Prawicowi ekstremiści nie mają czego szukać w policji. A jednak najwyraźniej są tu tacy, jak wykazało dochodzenie, i nie dotyczy to pojedynczych przypadków. Naszym wspólnym celem musi być zidentyfikowanie tych ludzi i usunięcie ich z szeregów policji".

W policji Nadrenii Północnej-Westfalii wykryto pięć internetowych grup dyskusyjnych, zawierających treści skrajnie prawicowe. Do tej pory wskutek skandalu w obowiązkach służbowych zawieszono w policji NRW 30 funkcjonariuszy, zaś 14 zwolniono w sposób nieodwołalny.

