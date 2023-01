Niemcy przekażą Ukrainie czołgi Leopard - media

Po tygodniach rozmów w cztery oczy niemiecki rząd podjął decyzję o dostarczeniu Ukrainie czołgów Leopard. Inne kraje również będą mogły przekazać takie czołgi Kijowowi, ustaliła Niemiecka Agencja Prasowa DPA we wtorek w kręgach rządowych w Berlinie. Wcześniej informowały o tym tygodnik „Spiegel” oraz telewizja ntv.

Jak donosił „Spiegel” mowa jest co najmniej o kompanii Leopardów 2A6. Zazwyczaj składa się ona z 14 czołgów. Mają być przekazane z zapasów Bundeswehry.

Ukraina od miesięcy prosi o czołgi bojowe produkcji zachodniej do walki z rosyjskimi napastnikami. Linia frontu na wschodzie Ukrainy od tygodni prawie się nie rusza. Dzięki czołgom bojowym Ukraina ma nadzieję wrócić do ofensywy i odzyskać kolejne tereny. Jednocześnie obawia się, że Rosja rozpocznie ofensywę na wiosnę.

We wtorek wieczorem amerykański dziennik „Wall Street Journal” podał - powołując się na przedstawicieli rządu USA - że w międzyczasie także prezydent Joe Biden skłania się do decyzji o wysłaniu Ukrainie „znacznej liczby” czołgów Abrams. Ta decyzja miałaby ułatwić Niemcom przekazanie Ukrainie czołgów Leopard 2 oraz pozwolenie na dostarczenie ich Kijowowi przez inne kraje.

Polska złożyła wcześniej we wtorek oficjalny wniosek eksportowy do rządu niemieckiego, prosząc o licencję na dostarczenie Ukrainie czołgów bojowych Leopard produkcji niemieckiej - tym samym wywierając na Berlinie konkretną presję na działanie.

Niemcy, jako kraj produkcyjny, odgrywają kluczową rolę w kwestii dostawy leopardów. Kiedy sprzęt wojskowy jest sprzedawany do innych krajów, do umów zawsze wbudowane są tzw. klauzule końcowego zastosowania. Klauzule te przewidują, że rząd federalny musi wyrazić zgodę na każdy transfer do krajów trzecich. Rzecznik rządu powiedział we wtorek, że wniosek polskiego rządu zostanie rozpatrzony „z niezbędną pilnością”.

Scholz od tygodni jest krytykowany w kwestii dostaw leopardów - zarzuca mu się, że jest zbyt niezdecydowany. Niezadowolenie było również w obrębie jego własnej koalicji. Rząd uzasadniał swoje działanie m.in. ryzykiem eskalacji i konieczną koordynacją międzynarodową.

W środę o godz. 13:00 planowane jest wystąpienie kanclerza Scholza w Bundestagu i odpowiedzi na pytania parlamentarzystów.

(dpa,rtr/gsz)

