Niemcy. Przedawkowana szczepionka przeciw COVID-19 

Siedem kobiet i mężczyzna, grupa w wieku od 38-54 lat, którzy zostali zaszczepienie w niedzielę (27.12.20), zostali poinformowani o podanych im dawkach i odesłani do domu. Jak poinformował polityk powiatu Pomorze Przednie-Rugia Stefan Kerth (SPD), cztery osoby zgłosiły się zapobiegawczo na obserwację do szpitala. Osoby te wykazują objawy grypopodobne. – Głęboko żałuję, że do tego doszło – zaznaczył Kerth. Dodał, że chodzi o odosobniony przypadek. – Życzę wszystkim dotkniętym, aby nie wystąpiły u nich żadne poważne skutki uboczne – powiedział polityk SPD.

W pierwszej fazie badań nie odnotowano poważnych skutków przedawkowania szczepionki

Według informacji od producenta Biontech, większe dawki szczepionki zostały już przetestowane na osobach w pierwszej fazie badań i nie odnotowano poważnych skutków ubocznych. „Miejscowa reakcja w miejscu szczepienia” i objawy grypopodobne uzależnione były od podanej dawki, „na ogół łagodne do umiarkowanych oraz przemijające”. Rzeczniczka Biontech potwierdziła te informacje. Podczas testów podano dawki do 100 mikrogramów i nie miało to poważnych skutków. Zwykła dawka szczepienia wynosi 30 mikrogramów. Rzeczniczka wskazała również na informację o produkcie firmy Biontech. W pierwszym jej zdaniu napisano, że chodzi o fiolkę z wieloma dawkami szczepienia i że jej zawartość należy rozcieńczyć. Szczepionka jest dostarczana w ampułkach, które po rozcieńczeniu dają pięć dawek szczepionki.

