"Pomysł szczepionki powstal przy śniadaniu". Wynalazcy z Biontech rozmawiali z Merkel

Kanclerz Angela Merkel (CDU) rozmawiała w czwartek (17.12.2020) w Berlinie na wideokonferencji z założycielami firmy Biontech. Są nimi Ugur Sahin i Özlem Türeci, wynalazcy szczepionki przeciwko Covid-19. „Kiedy widać, ile osób obecnie umiera z powodu koronawirusa, to jasne staje się, ile istnień ludzkich będzie można uratować” – powiedziała, dodając, ze cieszy się na dzień, w którym rozpocznie się szczepienie po zezwoleniu wydanym przez UE.

Merkel podkreśliła, że ​​niemiecki rząd jest „niezmiernie dumny”, że w Niemczech są tacy badacze jak założyciele Biontechu. Młoda firma bardzo szybko „znalazła się w centrum uwagi”. Merkel zaznaczyła, że, na marginesie szczytu G20 pochwalił ją nawet turecki premier Recep Tayyip Erdogan, który, zdaniem Merkel, ma wielki szacunek dla dwojga pochodzących z Turcji założycieli Biontechu.

„Wszyscy zostaną poinformowani, kiedy będzie ich kolej”

Rząd w Berlinie i rządy landowe przygotowują się obecnie do akcji szczepień, która rozpocznie się od szczepionki firmy Biontech i jej amerykańskiego partnera Pfizera 27 grudnia – wyjaśnił minister zdrowia Jens Spahn podczas wideokonferencji. Rząd federalny ufa, że szczepionka na unijny rynek zostanie dopuszczona przez agencję EMA krótko przed świętami Bożego Narodzenia. Początkowo szczepione będą osoby powyżej 80. roku życia oraz mieszkańcy domów spokojnej starości i domów opieki. „Wszyscy inni zostaną poinformowani, kiedy nadejdzie ich kolej” - wyjaśnił polityk CDU.

Obejrzyj wideo 00:55 Udostępnij Merkel o szczepionkach "Nie da się podważyć grawitacji" Wyślij Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Permalink https://p.dw.com/p/3mc1Q Merkel o teoriach antyszczepionkowych: "Nie da się podważyć grawitacji"

Minister ds. badań naukowych Anja Karliczek również w trakcie wideokonferencji chwaliła twórców szczepionki: „Cały świat patrzy na Biontech”. Zaapelowała przy tym do mieszkańców Niemiec, by skorzystali z możliwości szczepień: „Potrzebujemy wysokiej gotowości do szczepień; ponad 60 procent populacji musiałoby się zaszczepić, aby powstrzymać pandemię” - powiedziała minister.

Kiedy głos zabrali założyciele firmy Ugur Sahin i jego żona Özlem Türeci, Sahin podziękował za gratulacje, ale także za zaufanie, jakim obdarzono ich firmę. Wyjaśnił, jak Biontechowi udało się opracować szczepionkę przeciwko Covid-19 w zaledwie jedenaście miesięcy.

Szczepienia w Niemczech rozpoczną się 27 grudnia

Pomysł przy śniadaniu

Wynalazek szczepionki był wynikiem wielu lat badań. „Pracujemy nad tym tematem od 30 lat” - powiedział Sahin. W swoich badaniach zajmowali się wzmocnieniem układu odpornościowego w celu zwalczania chorób takich jak rak czy HIV. Kiedy pierwsze doniesienia o epidemii w chińskim mieście Wuhan dotarły do ​​Niemiec, wraz z żoną, siedząc przy śniadaniu, postanowili zaangażować się w tym kierunku - z sukcesem.

Badacz z ogromnym uznaniem wypowiadał się o swoich pracownikach, którzy pochodzą z ponad 60 krajów. Podczas pandemii, w ciągu ostatnich kilku miesięcy prowadzili oni badania w ukierunkowany sposób i z dużym osobistym zaangażowaniem, nie przerywając pracy nawet w wakacje czy weekendy. Teraz panuje napięcie, kiedy zacznie się dystrybucja szczepionek.

Również pod tym względem praca Biontechu jeszcze się nie skończyła - podkreśla Özlem Türeci: „Ten etap wygraliśmy, ale maraton jeszcze się nie skończył. Pracujemy od tygodni, przełożyliśmy wakacje i będziemy dalej pracować w Boże Narodzenie ” - wyjaśniła. Ugur Sahin jest przekonany, że pandemia wkrótce się skończy. „Następnej zimy będziemy mieli znowu normalne życie, jesteśmy tego pewni”.

afp/ma

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>