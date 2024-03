Niemcy. Producenci obniżają ceny, tanieje żywność

Jak poinformował Federalny Urząd Statystyczny z Wiesbaden w lutym ceny producentów w Niemczech zaskakująco mocno spadły, głównie ze względu na tańszą żywność. Producenci produktów przemysłowych – od benzyny po kawę – średnio pobierali o 4,1 procent mniej niż rok wcześniej. To już ósmy z rzędu spadek. Zapytani przez agencję informacyjną Reutersa ekonomiści liczyli się ze spadkiem tylko o 3,8 procent, po tym jak w styczniu był jeszcze bardziej znaczący minus 4,4 procent, a w grudniu 5,1 procent.

Na przełomie stycznia i lutego ceny spadły o 0,4 procent, gdy spodziewano się jedynie spadku o 0,1 procent. Tymczasem żywność kosztowała po raz pierwszy od prawie trzech lat mniej niż rok wcześniej: średnio staniała o 0,8 procent.

Znacznie tańsze były zwłaszcza nierafinowane oleje roślinne (-19,4 procent). Ceny mleka spadły o 11,8 procent, a kawy o 9,7 procent. Natomiast ceny słodyczy wzrosły o 12,9 procent, a masła o 5,6 procent.

Inflacja w Niemczech: wpływ spadku cen energii

Głównych przyczyn spadku cen producentów w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku trzeba się dopatrywać również w lutym 2024 roku w spadkach cen energii” – podkreślili statystycy. Energetyka potaniała o 10,1 procent w porównaniu z lutym 2023 roku. Ceny prądu spadły o 16,8 procent, a gazu nawet o 17,7 procent. Natomiast lekki olej opałowy kosztował o 1,6 procent więcej niż rok wcześniej, podczas gdy paliwa, takie jak benzyna, były o 1,4 procent tańsze. To dobra wiadomość dla konsumentów.

W statystykach uwzględniane są ceny produktów przed ich dalszą obróbką lub zanim trafią do handlu. Dlatego pozwalają one na wcześniejsze wnioski dotyczące rozwoju cen konsumenckich. Te wzrosły w lutym tylko o 2,5 procent. Jest to najniższa stopa inflacji od czerwca 2021 roku.

(RTR/jar)

