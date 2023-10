Inflacja w Niemczech spada – nowe dane

Inflacja w Niemczech wyniosła we wrześniu 4,5 proc. i spadła do najniższego poziomu od początku wojny w Ukrainie. Ceny żywności rosną jednak nadal szybko.

Ceny konsumpcyjne były o 4,5 proc. wyższe niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku podał Federalny Urząd Statystyczny Destatis, potwierdzając wstępne szacunki sprzed dwóch tygodni. W sierpniu inflacja w Niemczech wyniosła 6,1 proc.

Ostatni raz niższą inflację zanotowano w lutym 2022 r., kiedy wyniosła ona 4,3 proc. A inwazję w Ukrainie Rosja rozpoczęła 24 lutego 2022 r. – Inflacji spadła do najniższego poziomu od początku wojny na Ukrainie, choć pozostaje wysoka – zwuważyła Ruth Brand, szefowa Destatis.

Inflacja w Niemczech: żywność nadal drożeje

Rosyjska agresja spowodowała gwałtowny wzrost cen energii, co przyczyniło się do wzrostu inflacji na całym świecie. W Niemczech ceny żywności, które we wrześniu wzrosły o 7,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku, nadal stanowią obciążenie dla konsumentów. Podwyżki cen niektórych artykułów spożywczych były znacznie wyższe – o ponad 15 proc. cukru, 12 proc. pieczywa i ponad 8 proc. warzyw w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wyhamowało natomiast tempo wzrostu cen energii – aż do 1 proc. W porównaniu do sierpnia we wrześniu nieznacznie, bo o 0,3 proc., wzrosły ceny towarów i usług. Ekonomiści szacują, że do końca bieżącego roku inflacja będzie nadal spadać.

"Prawdziwe ceny" w niemieckim dyskoncie To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Na dane o wciąż szybko rosnących cenach żywności zareagowała Federalna Centrala Organizacji Konsumenckich (VZBV). W badaniu VZBV przeprowadzonej jeszcze w kwietniu tego roku aż 44 proc. osób stwierdziło, że oszczędza pieniądze, kupując żywność. Szefowa Centrali Ramona Pop wezwała rząd do szybkich działań, by wesprzeć Niemców w tym zakresie i powstrzymać wzrosty cen żywności, a także sztuczki producentów, którzy np. ograniczają ilość sprzedawanej w tej samej cenie żywności czy zmniejszają opakowania.

Organizacje konsumentów wezwały też Federalny Urząd ds. Karteli do kontroli w sektorze sprzedaży detalicznej żywności. Ostatnia taka kontrola odbyła się w 2014 roku i wykazała, że czterech największych detalistów – Aldi, Lidl, Edeka i Rewe – odpowiada w Niemczech za około 85 proc. sprzedaży. Od tego czasu ich pozycja rynkowa wzrosła.

(DPA, AFP/mar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>