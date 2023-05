Niemcy. Poważna wpadka ochrony kanclerza Scholza

Obcy mężczyzna dołączył do konwoju kanclerza, a na płycie lotniska objął Olafa Scholza.

Zazwyczaj podróże najważniejszych polityków w Niemczech są dobrze strzeżone. Dotyczy to zwłaszcza kanclerza Olafa Scholza. Okazuje się jednak, że we Frankfurcie nad Menem doszło do incydentu, który mógł zakończyć się tragicznie.

Objął kanclerza

Jak wynika z ujawnionego raportu, o którym pisze dziennik „Bild”, obcy mężczyzna prowadzący prywatny samochód dołączył do konwoju kanclerza. Potem udało mu się uścisnąć rękę Scholzowi i go objąć. Ochroniarze nie zareagowali w odpowiednim momencie.

Rzecznik niemieckiego rządu potwierdził, że taka sytuacja zaistniała, a rzeczniczka Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) powiedziała „Bildowi”: „Nikt nie został ranny. Osoba ta została aresztowana przez policję federalną na lotnisku we Frankfurcie, nie stawiała oporu”.

Jak wynika z raportu, do incydentu doszło w środę, 24 maja, po tym, jak Scholz został odwieziony z siedziby Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie na lotnisko.

Nie zareagowali na czas

Mężczyzna był w stanie przejechać w konwoju swoim prywatnym samochodem przez barierę bezpieczeństwa lotniska – pomimo, iż numer rejestracyjny jego samochodu nie był tam zgłoszony. Kiedy kanclerz opuścił swoją limuzynę na płycie lotniska, kierowca samochodu podbiegł do niego, uścisnął mu dłoń i objął go. Scholz nie sprzeciwiał się – donosi „Bild”. Dopiero w tym momencie ochroniarze BKA i funkcjonariusze policji zdali sobie sprawę z potencjalnie niebezpiecznej sytuacji i aresztowali mężczyznę.

„Dla Olafa Scholza nie był to poważny incydent w konkretnej sytuacji, tylko zaskakująco intymne objęcie. Z perspektywy czasu okazuje się, co mogło się tam wydarzyć” – pisze „Bild”, cytując osoby z kręgu kanclerza.

Zespół ochrony BKA kanclerza przyznaje w raporcie, że taka sytuacja nie powinna się powtórzyć.

(DPA/dom)

Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na facebooku! >>