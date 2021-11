Niemcy: Policja wstrzymuje nielegalną akcję szczepień

Na lotnisku w Lubece policja i władze miasta położyły kres niedozwolonej akcji szczepień, do której ustawiały się kolejki. Powodem interwencji było podejrzenie, że szczepionka nie była dopuszczona do obrotu i tym samym stanowiła przestępstwo zgodnie z niemiecką ustawą o lekach. Zaszczepiono nią prawdopodobnie 50 osób – zanim akcja została wstrzymana przez policję i miejskie służby porządkowe.

Kiedy w sobotę (27.11.) policja przybyła na miejsce, zastała 80 osób przed budynkiem lotniska, a w tym czasie docierały kolejne osoby. W sali odpraw znajdowało się około 150 chętnych do szczepień. Odbywały się one w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu biurowym. Na lotnisku nie było w tym czasie ruchu lotniczego.

Funkcjonariusze zarekwirowali próbki szczepionek, używane strzykawki i listy szczepień oraz zebrali dane obecnych osób. Właścicielem lotniska jest Winfried Stöcker, przedsiębiorca i doktor medycyny, który opracował własną szczepionkę przeciwko koronawirusowi. W kwietniu 2020 r. jego biuro potwierdziło, że badał ją w ramach autotestów.

(DPA/sier)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>