Niemcy. Plany ponownego otwarcia

Przy pomocy trzystopniowego planu, pomimo pandemii koronawirusa w Niemczech ma być możliwe ponowne organizowanie masowych imprez z udziałem publiczności. Takie są założenia planu, opracowanego na podstawie propozycji zgłoszonych przez naukowców oraz organizacje sportowe i kulturalne. Jego treść zostanie podana do wiadomości publicznej w poniedziałek (22.02.2021).

Sport i kultura mają plan

Plan opracowany prze 20 naukowców oraz organizacje sportowe i kulturalne, a wśród nich Niemiecki Związek Piłki Nożnej i Zrzeszenie Scen Niemieckich, zawiera warunki, które powinny zostać spełnione, żeby kibice i publiczność mogli ponownie uczestniczyć w imprezach masowych. Projekt przewiduje trzy poziomy działania.

Na poziomie podstawowym, dotyczącym imprez w pomieszczeniach zamkniętych, zakłada się przedłożenie przez ich organizatorów koncepcji przestrzegania koniecznych warunków higienicznych, wietrzenia i dezynfekcji obiektu, w którym odbędzie się dana impreza. Sale mogą być zapełnione na poziomie od 25 do 30 procent ich pojemności. Publiczność będzie musiała wykupić bilety wystawione na nazwiska uczestników imprezy, które będą kontrolowane z okazaniem przez nich dowodu osobistego. Obowiązkowe będzie noszenie medycznych maseczek ochronnych. Zabroniona będzie sprzedaż jakichkolwiek dań oraz napojów. Publiczność będzie zobowiązana do przestrzegania dystansu społecznego, na sali określone rzędy siedzeń nie będą mogły być obsadzone. Poza salą lub zadaszonym stadionem, maksymalne obłożenie tego terenu będzie mogło wynosić do 40 procent. Ten model działania nie przewiduje żadnej różnicy między zaszczepionymi i niezaszczepionymi uczestnikami imprezy.

Na wyższym poziomie, nazwanym indywidualnym i dotyczącym imprez specjalnych, przewiduje się podobne ograniczenia, ale dodatkowo zaostrzone.

Na ostatnim, trzecim poziomie, znajduje się "model maksymalny", który zakłada obowiązek wprowadzenia przez organizatorów imprezy dodatkowej strategii działania, obejmującej między innymi wprowadzenie cyfrowej kontroli zarządzania publicznością. Na tym poziomie uczestnicy imprezy będą musieli przedstawić ważne wyniki kontroli na koronawirusa. W takich przypadkach sale mogą być zapełnione w stu procentach.

Za takim rozwiązaniem problemu powrotu publiczności na imprezy opowiadają się liczni eksperci z zakresu wirusologii, techniki lotniczej i astronautycznej, ekonomii zdrowia, oraz sportu, kultury i prawa. Liczący 21 stron druku plan poparły i podpisały liczne związki sportowe i kulturalne, jak również pojedyncze teatry, hale widowiskowe i areny sportowe.

Gospodarka też przygotowuje plan otwarcia

Zrzeszenie Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK) domaga się wprowadzenia jednolitego dla całych Niemiec planu stopniowego otwarcia dla gospodarki. Taki stopniowy plan, jak pisze dziennik "Rheinische Post", powinien zawierać także "jasne i zrozumiałe zasady działania dla przedsiębiorstw". DIHK wyklucza przy tym "ryczałtowe zamykanie całych gałęzi gospodarki" jako element strategii walki z koronakryzysem.

Do piątku (19.02.2021) niemieckie zrzeszenia gospodarcze mogły kierować do Ministerstwa Gospodarki swoje propozycje w sprawie strategii otwarcia życia gospodarczego kraju. Minister gospodarki Peter Altmaier (CDU) zamierza przedstawić je na kolejnym szczycie z udziałem władz federalnych i landowych w sprawie koronakryzysu 3 marca.

Szybkie testy na koronawirusa i rozwiązania elektronicznemogą ożywić życie gospodarcze, stwierdza "Rheinische Post", powołując się na plan przedstawiony przez DIHK. Ma on na celu ułatwić otwarcie gospodarki wszędzie tam, gdzie możliwa jest cyfrowa kontrola różnych form działalności gospodarczej, na przykład wprowadzenie elektronicznej kontroli turystów albo klientów restauracji, jak również wprowadzenie elektronicznego systemu rejestrującego osoby, które poddały się szybkiemu testowi na koronawirusa i uzyskały wynik negatywny.

"Trzeba skończyć z kolejnymi ograniczeniami"

Zrzeszenie Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych ponadto domaga się stopniowego odchodzenia od dotychczasowej strategii lockdownu. W wywiadzie dla "Rheinische Post" jego prezes Siegfried Russwurm powiedział wczoraj (20.02.2021), że "nalezy skończyć z próbowaniem coraz to nowszych rozwiązań i ograniczeń". Po roku pandemii koronawirusa powinno być jasne, w jaki sposób się ona rozprzestrzenia i w regionach, gdzie liczba nowych zarażeń nie przekracza ustalonego poziomu, powinno się ponownie otwierać sklepy i inne placówki życia gospodarczego, dodał.

Mówiąc o akcji masowych szczepień Siegfried Russwurm zwrócił uwagę na problemy związane z administracją. - Należy, rzecz jasna, tworzyć lokalne centra szczepień, ale sposób, w jaki zostaną zorganizowane, nie musi być w każdym z 16 krajów związkowych wymyślany wciąż na nowo - powiedział. Prezes DIHK wyraził przy tym nadzieję na powszechną dostępność szczepionek, co ułatwi i przyspieszy akcję szczepień. Ale przeciążone serwery, zajęte linie telefoniczne i kolejki do centrów szczepień to, jego zdaniem, sprawy, które należy załatwić jak najprędzej.

