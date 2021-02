Niemcy: Oznaki trzeciej fali koronawirusa

W Niemczech mnożą się oznaki możliwego zaostrzenia się pandemii koronawirusa. Podstawowa liczba odtwarzania przez tygodnie była niższa niż jeden, ale - jak podaje Instytut Roberta Kocha - ostatnio została ponownie przekroczona. Oznacza to, że każdy już zarażony koronawirusem może nim zarazić więcej niż jedną osobę. Prezes Instytutu ponadto poinformował wczoraj (19.02.2021), że w Niemczech szybko wzrasta liczba osób zakażonych bardziej zaraźliwym wariantem koronawirusa B.1.1.7.

9164 nowych zakażeń

- Niewykluczone, że znaleźliśmy się ponownie w punkcie zwrotnym. Tendencja spadkowa z ostatnich tygodni najwidoczniej już się nie utrzymuje - powiedział Lothar Wieler.

Szef Instytutu Roberta Kocha Lothar Wieler

Tygodniowy wskaźnik nowych zachorowań na sto tysięcy mieszkańców zwiększył się z 56,8 do 57,8. Urzędy zdrowia podały, że w ciągu ostatnich 24 godzin w Niemczech odnotowano 9 164 przypadki nowych zakażeń, a liczba zmarłych na koronawirusa wyniosła w tym samym czasie 490. Najbardziej niepokojący jest jednak wyraźny wzrost podstawowej liczby odtwarzania wirusa, który w ubiegłą środę wynosił jeszcze 0,85, zaś obecnie jest wyższy niż 1,0.

"Nie zamykajmy znowu wszystkiego po paru tygodniach"

Minister pracy Hubertus Heil ostrzegł przed pokusą nazbyt szybkiego znoszenia obowiązujących restrykcji. Jego zdaniem władze federalne i landowe powinny wspólnie opracować plan stopniowego otwierania sklepów, szkół i innych placówek. W wywiadzie dla sieci redakcji Redaktionsnetzwerk Deutschland powiedział, że "plan musi być tak pewny, żebyśmy po paru tygodniach nie musieli ponownie zamykać wszystkiego, co dopiero otworzyliśmy".

W poniedziałek (22.02.2021) w dziesięciu kolejnych krajach związkowych zostaną ponownie otwarte szkoły podstawowe i przedszkola. Zdaniem związku zawodowego Wychowanie i Nauka ta decyzja stanowi "duże ryzyko" dla nauczycieli i uczniów.

Flensburg walczy z mutacją wirusa

Brytyjska mutacja koronawirusa we Flensburgu

We Flensburgu na północy Niemiec panoszy się brytyjska odmiana koronawirusa. Jak poinformowała burmistrz Flensburga Simone Lange w tej chwili niemal wszystkie zarażenia to właśnie ta mutacja. Od dziś (20.02.2021) we Flensburgu obowiązuje zakaz wychodzenia z domu w godzinach 21:00 - 5:00 i zakaz spotykania się z innymi osobami. Wyjątkiem są tylko wyjścia do pracy albo do lekarza.

Flensburg stał się jednym z głównych ognisk zapalnych. Wskaźnik nowych zarażeń na 100 tys. mieszkańców w ciągu tygodnia obecnie wynosi tam 192. Ponieważ miasto sąsiaduje z Danią, duńskie władze zamknęły liczne małe przejścia graniczne z Niemcami. Nadal czynne są jednak takie ważne przejścia jak Frøslev, Kruså i Padborg, gdzie zostaną znacznie zwiększone kontrole osób przekraczających granicę.

Obejrzyj wideo 02:18 Udostępnij Szczepienia w Niemczech idą ospale Wyślij Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Permalink https://p.dw.com/p/3pUCw Szczepienia w Niemczech idą ospale

Duńskie obawy

Dania także liczy się ze wzrostem infekcji. W tym 6-milionowym kraju liczba zakażeń obecnie wynosi 552 i jest najwyższa od dwóch tygodni. Tłumaczy się ją jednak wzrostem liczby przeprowadzonych testów na koronawirusa.

Od dwóch tygodni także w Danii do szkoły mogą ponownie chodzić uczniowie do czwartej klasy włącznie. Inne placówki i instytucje, takie jak sklepy i restauracje, pozostaną w Danii zamknięte przynajmniej do końca bieżącego miesiąca.

(dpa, afp, rki, flensburg.de/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>