Niemcy. Olaf Scholz za ścisłymi kontrolami granicznymi

W opublikowanym w „Saarbrücker Zeitung” w piątek, 26 lipca wywiadzie kanclerz Olaf Scholz powiedział, że migracja zarobkowa do Niemiec jest konieczna i pożądana. Należy jednak ograniczyć nielegalną imigrację. „Chcemy ograniczyć nieuregulowaną migrację, zapowiedziałem to. Te liczby muszą spaść” – powiedział Scholz. „Jest zbyt wielu, którzy przybywają do nas nielegalnie i twierdzą, że szukają ochrony przed prześladowaniami, ale nie mogą przedstawić żadnych podstaw do azylu i są odrzucani. Dlatego zaczęliśmy od kontroli granicznych” – dodał.

„Ogólnie rzecz biorąc naszym zamiarem jest dalsze ścisłe kontrolowanie granic Niemiec” – powiedział kanclerz. Zwrócił uwagę, że podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu kontrole na granicy z Francją będą się odbywać, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w Niemczech.

Ostrzejszy ton Scholza

Od tygodni kanclerz prezentuje ostrzejszy ton w wypowiedziach na temat migracji. W środę (24.07.) po raz kolejny podkreślił, że deportacje afgańskich i syryjskich przestępców, które zapowiedział, będą przeprowadzane. Rządząca Niemcami koalicja długo odrzucała to rozwiązanie, podobnie jak stacjonarne kontrole graniczne.

We wrześniu w trzech landach, Turyngii, Brandenburgii i Saksonii, odbędą się wybory do tamtejszych parlamentów. Partie antyimigracyjne, takie jak AfD i BSW, są w tych regionach bardzo silne w sondażach.

W celu zwalczania nielegalnej migracji i walki z przemytnikami ludzi od października 2023 r. prowadzone są kontrole na granicy z Polską, Czechami i Szwajcarią. Mają one być kontynuowane do 15 grudnia br. Natomiast kontrole na granicy niemiecko-austriackiej obowiązywać będą do 11 listopada.

