Niemcy: Nieznana choroba zabija ptaki

Nie wiadomo, co jest przyczyną padania sikorek modrych. Zdarza się, że ofiarą tej przypuszczalnie nowej choroby są także sikorki bogatki i inne ptaki.

Pierwszy przypadek - miesiąc temu

– O pierwszych przypadkach znalezienia martwych ptaków poinformowano nas 11 marca. Znaleziono je w Hesji Nadreńskiej w Nadrenii-Palatynacie – powiedział ekspert NABU ds. ochrony ptaków. Do 8 kwietnia ich liczba wzrosła do ponad 150 sztuk. Martwe ptaki znajdowano przede wszystkim w Westerwaldzie w Nadrenii-Palatynacie i w centralnej Hesji aż po zachodnią Turyngię – dodał Marius Adrion.

Gdy w pobliżu karmnika zauważymy martwe ptaki, nie uzupełniajmy go.

Po czym można poznać chore ptaki

Chore ptaki można rozpoznać między innymi po tym, że siedzą na ziemi „apatyczne i nastroszone” i nie uciekają na widok ludzi. Często mają też sklejone oczy, dziób i część upierzenia. Takie objawy nie pasują do żadnej, poznanej do tej pory choroby ptaków. Poza tym chore ptaki sprawiają wrażenie, że mają problemy z oddychaniem, na głowie nie mają części upierzenia i nie przyjmują żadnego pokarmu.

W niektórych przypadkach sikorki sprawiają wrażenie, że bez przerwy chce im się pić. Ponieważ większość martwych ptaków znaleziono w pobliżu karmników w przydomowych ogródkach, organizacja NABU radzi, aby nie umieszczać w nich żadnej nowej karmy ani świeżej wody, jeżeli w pobliżu karmnika dostrzeżemy więcej niż jednego chorego ptaka.

Jak się należy właściwie zachować?

Kto znajdzie martwe albo chore sikorki, może donieść o tym pod adresem www.NABU.de/meisensterben i przesłać tam ich zdjęcia. Na tej stronie znajduje się też formularz ułatwiający znalazcom ptaków opisanie miejsca, czasu, wyglądu i objawów chorobowych ptaka. Jeżeli jest to możliwe, martwe zwierzęta należy bez dotykania ich owinąć szczelnie w folię lub plastik i przechować w zamrażalniku. Po Wielkanocy można je będzie wysłać do Instytutu Medycyny Tropikalnej im. Bernharda Nochta w Hamburgu albo, po wcześniejszym uzgodnieniu, do właściwego powiatowego urzędu weterynaryjnego.

Ofiarą choroby padają przede wszystkim sikorki i wystąpiła z początkiem wiosny

Czy mamy do czynienia z nową chorobą?

Ponieważ ofiarą choroby padają przede wszystkim sikorki modre i wystąpiła ona akurat na wiosnę, nie przypomina żadnej znanej choroby ptaków. Przenoszony przez komary wirus Usutu występuje latem i dotyka przede wszystkim kosy, a nowy w Niemczech wirus Zachodniego Nilu też jest ograniczony do letniej pory i atakuje głównie dzwońce.

Wszystko to pozwala wysnuć przypuszczenie, że mamy do czynienia z nową, szybko rozprzestrzeniającą się chorobą zakaźną ptaków.

Często w jednym miejscu znajdowano do pięciu martwych sikorek. NABU ma nadzieję, że dzięki pomocy miłośników ptaków, postępujących zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej tej organizacji, będzie można szybciej zdobyć więcej informacji na temat tej choroby i podjąć odpowiednie działania.