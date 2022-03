Niemcy. Minister finansów za planem Marshalla dla Ukrainy

Niemiecki minister finansów Christian Lindner opowiedział się we wtorek (22.03.2022) za stworzeniem szerokiego międzynarodowego planu odbudowy Ukrainy, którego będzie ona potrzebowała po zakończeniu wojny z Rosją. – Mamy nadzieję, że wkrótce zapanuje pokój – powiedział Lindner w trakcie debaty niemieckiego Bundestagu nad budżetem państwa. – Nasza solidarność z naszym europejskim sąsiadem musi być długotrwała – przekonywał.

– I dlatego potrzebujemy międzynarodowego planu Marshalla dla Ukrainy – dodał niemiecki minister. Plan Marshalla był stworzonym przez Stany Zjednoczone programem odbudowy gospodarek państw europejskich po II wojnie światowej.

Niemiecki minister finansów Christian Lindner

Lindner podkreślił też, że Niemcy już zmobilizowały „znaczną pomoc” dla Ukrainy. – Nasze wsparcie dla walki ludzi w Ukrainie o wolność będzie też kontynuowane – zapewnił. I dodał, że gdy w kraju tym zapanuje pokój, Niemcy także będą gotowi wspierać Ukrainę, „w odbudowie, wysiłkach na rzecz dobrej przyszłości i na drodze do partnerstwa z UE”.

Bez hamulca zadłużenia

Rosyjska inwazja na Ukrainę oraz utrzymująca się pandemia koronawirusa mocno odbiją się na finansach niemieckiego państwa. Lindner zapowiedział, że również w tym roku Niemcy nie dotrzymają wpisanego do konstytucji hamulca zadłużenia. Reguła ta stanowi, że deficyt budżetu centralnego nie może rocznie przekroczyć 0,35 proc. PKB. W wyjątkowych sytuacjach, jak kryzys gospodarczy czy katastrofa naturalna, hamulec zadłużenia może jednak zostać zawieszony. W 2020 roku stosowanie tej reguły zawieszono z powodu pandemii koronawirusa i związanego z nią kryzysu gospodarczego. Według Lindnera zarówno utrzymująca się pandemia, jak i wojna w Ukrainie to sytuacje kryzysowe, które uzasadniają odstąpienie od reguły wydatkowej.

Minister finansów zapowiedział, że rząd przedstawi budżet uzupełniający, który będzie zakładał wyższy deficyt i uwzględni wydatki na wsparcie uchodźców z Ukrainy oraz złagodzenie obciążeń dla obywateli. Dotychczasowy projekt zakłada nowe zadłużenie na poziomie 99,7 mld euro oraz utworzenie funduszu celowego w wysokości 100 mld euro na modernizację Bundeswehry.

Niemiecka opozycja ostro skrytykowała we wtorek rządowe plany za rekordowy deficyt i brak szczegółów co do finansowych konsekwencji wojny w Ukrainie.

(RTR, AFP/ widz)