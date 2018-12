Niemcy: Merkel podpisze Światowy Pakt ws. Migracji

Kanclerz Angela Merkel wyrusza dziś (09.12.2018) do Maroka na ceremonię podpisania Globalnego porozumienia w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i regularnej migracji, która odbędzie się jutro. Po przybyciu do Marrakeszu, we wczesnych godzinach popołudniowych Merkel spotka się z królem Maroka Muhammadem VI, a wieczorem, na kolacji, z premierem Saadem Eddinem El Othmanim. Po rozmowach nie przewiduje się konferencji prasowej.

Przyjazne stosunki

Jak wynika z informacji rządu federalnego, rozmowy kanclerz Merkel z królem i premierem Maroka będą dotyczyły stosunków niemiecko-marokańskich i zagadnień regionalnych. Niemiecki MSZ określił je jako "bliskie, przyjazne i wolne od napięć". Niemcy współpracują z Marokiem w ochronie środowiska, energetyce i zagadnieniach naukowych.

Król Maroka Muhammad VI

Pakt w sprawie migracji

W poniedziałek 10 grudnia rano kanclerz Merkel wygłosi przemówienie na konferencji ONZ w sprawie przyjęcia wspomnianego na początku paktu migracyjnego. Następnie odleci do Berlina. Światowy pakt ws. migracji zawiera 23 cele, których osiągnięcie ma pomóc krajom członkowskim ONZ w poradzeniu sobie z napływem migrantów. Pakt jest niewiążący, ale część państw uznała, że ingeruje on zbyt daleko w ich suwerenność. Z tego też względu nie przystąpią do niego m.in. Węgry, Austria, Czechy, Polska, Bułgaria, Australia, Słowacja i Izrael. Stany Zjednoczone wycofały się z tego porozumienia jeszcze w trakcie obrad co do jego treści i charakteru.

Przyjęcie paktu przez delegacje przybyłe do Marrakeszu uchodzi za pewne. ONZ ocenia liczbę migrantów na świecie w 2017 roku na 258 milionów.

DW, dpa, afp / pa