Niemcy mają opuścić Iran. USA spodziewają się eskalacji

MSZ w Berlinie wezwało obywateli Niemiec przebywających w Iranie do opuszczenia tego kraju. Według USA Teheran zaatakuje Izrael.

Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało wszystkich obywateli Niemiec przebywających w Iranie do opuszczenia tego kraju. Ostrzega również przed podróżowaniem do Iranu.

Według MSZ w Berlinie obecne napięcia w regionie, zwłaszcza między Izraelem a Iranem niosą ze sobą ryzyko nagłej eskalacji. Sytuacja bezpieczeństwa może ulec pogorszeniu szybko i bez ostrzeżenia – z konsekwencjami dla szlaków powietrznych, lądowych i morskich. Może to mieć wpływ na podróże do i z Iranu – poinformowało ministerstwo w piątek (12.04.2024) wieczorem.

Kilka krajów wydało podobne ostrzeżenia dla podróżnych, w tym Wielka Brytania, Francja i Austria. Holandia poinformowała, że w niedzielę jej ambasada w Teheranie będzie zamknięta, jeszcze nie zdecydowano, czy w poniedziałek wznowi pracę. Agencje wywiadowcze zakładają, że irański atak na Izrael jest nieuchronny.

Irański atak kwestią czasu

Atak Teheranu „nastąpi raczej wcześniej niż później” – przyznał prezydent USA Joe Biden. Na pytanie dziennikarki, jakie ma przesłanie dla Teheranu, odparł: „Nie róbcie tego”. – Jesteśmy gotowi do obrony Izraela – powiedział. – Będziemy wspierać Izrael, pomożemy bronić Izraela, a Iran nie odniesie sukcesu. Prezydent nie odpowiedział jednak na pytanie o możliwość bezpośredniej interwencji wojsk USA.

Rząd w Teheranie zagroził odwetem za domniemany izraelski atak na ambasadę Iranu w Damaszku w Syrii na początku kwietnia. Wskutek ataku zginęło między innymi dwóch generałów i pięciu innych członków irańskiej Gwardii Rewolucyjnej. Jak zwykle w takich przypadkach, Izrael nie potwierdził, że był odpowiedzialny za atak.

Pogrzeb członów irańskiej Gwardii Rewolucyjnej, zabitych w ataku na ambasadę Iranu w Damaszku Zdjęcie: Iranian Supreme leader's Office/dpa/picture alliance

Dramatyczna eskalacja konfliktu

Iran wspiera islamistyczny palestyński Hamas, który 7 października dokonał terrorystycznego ataku na Izrael, zabijając i porywając setki Izraelczyków. Zapoczątkowało to trwającą do dziś wojnę w Strefie Gazy pomiędzy Hamasem a Izraelem, który dąży do zlikwidowania tej organizacji terrorystycznej.

Irańskie uderzenie odwetowe na Izrael oznaczałoby dramatyczną eskalację konfliktu. W związku z tym USA ogłosiły w piątek (12.04.2024), że zwiększą swoją obecność wojskową w regionie. – Rozmieszczamy dodatkowe zasoby w regionie, aby wzmocnić regionalne wysiłki odstraszania i zwiększyć ochronę sił amerykańskich – powiedział agencji DPA urzędnik resortu obrony USA. Nie jest jednak jasne, o jakie dokładnie zasoby chodzi i skąd odbywa się transfer.

(AFP, DPA/widz)

Chcesz komentować nasze artykuły? Dołącz do nas na Facebooku! >>