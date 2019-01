Niemcy kupują mniej samochodów. VW nadal na prowadzeniu

Po długiej fazie wzrostu branża motoryzacyjna w Niemczech odnotowuje spadek obrotów. W 2018 r. w całych Niemczech sprzedano łącznie 3,44 mln samochodów – podał Federalny Urząd Motoryzacyjny (Kraftfafhrtbundesamt). To 0,2 proc. mniej niż w 2017 r.

W grudniu liczba nowych dopuszczonych do ruchu pojazdów spadła nawet o 6,7 proc. W miesiącu tym sprzedano 237 tys. samochodów.

Problemem są nowe standardy kontroli emisji spalin. Wielu producentów czeka na stosowne certyfikaty i zwleka z dostawami.

Największym powodzeniem cieszyły się w 2018 r. w Niemczech volkswageny. Ich udział w rynku wyniósł 18,7 proc. Kolejne miejsca zajęły BMW, Mini, Ford i Smart. Największy spadek sprzedaży zanotował Audi - 9,9 proc.

Zgodnie z oczekiwaniami zmalała liczba sprzedanych samochodów osobowych z silnikami Diesla. Ich udział w rynku zmniejszył się z 38,8 do 32,3 proc. Odpowiednio wzrósł udział samochodów o napędzie benzynowym z 57,7% do 62,4%.

Samochody o napędzie hybrydowym lub elektrycznym nadal stanowią rynkową niszę - tylko co setny nowy samochód to "elektryk". Samochody o napędzie hybrydowym to jedynie 3,8% nowo sprzedanych pojazdów.

Spadła także sprzedaż używanych samochodów. Właściciela zmieniło 7,19 mln to jest o 1,5% mniej niż w 2017. Większą popularnością cieszyły się natomiast motocykle. W 2018 r. zarejestrowano 158 tys. nowych jednośladów, o 10 proc. więcej niż przed rokiem. Cieszyć mogą się także producenci ciężarówek. 2018 r. sprzedano ich 322 tys. To o 5 proc. więcej niż w 2017 r.

(DPA/ du)