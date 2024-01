Niemcy. Kościół ewangelicki stawia na zrównoważony rozwój

Dziewięć ewangelickich kościołów regionalnych w Niemczech oferuje swoim członkom zrównoważone zakupy w internecie. Do dyspozycji jest niemal 25 tysięcy produktów.

Oprócz fitnessu i zdrowszego odżywiania się, dla wielu ludzi od kilku lat priorytetem jest także zrównoważony rozwój. Produkty, których używamy na codzień, powinny być ekologiczne, pochodzące ze sprawiedliwego handlu (fair-trade), przy wytworzeniu których nie dochodzi do łamania praw człowieka oraz uwzględnia się ochronę klimatu.

Pozytywnym przykładem jest inicjatywa Kościoła Ewangelickiego w Badenii z siedzibą w Karlsruhe, który obsługuje portal: www.wir-kaufen-anders.de (Kupujemy Inaczej). Istnieje on od 2015 roku i obsługuje obecnie dziewięć partnerskich kościołów i diecezji, w tym archidiecezję Fryburga. Koordynatorka portalu Anja Luft mówi, że realizuje on postanowienie synodu, zgodnie z którym wspólnoty i instytucje kościelne powinny w trakcie zakupów przyczyniać się do ochrony dzieła stworzenia. „Chcemy pokazać drogę, która jest wykonalna”– mówi Luft.

– Dla mnie jest absolutnie nie do zaakceptowania kupowanie artykułów, przy produkcji których wykorzystuje się pracę dzieci – mówi Siglinde Hinderer z działu ds. środowiska przy Radzie Naczelnej Kościoła Ewangelickiego Wirtembergii w Stuttgarcie. Hinderer jest świadoma, że produkty oznaczone jako „eko-fair” mogą być droższe niż inne. Bo „kiedyś dla Kościoła priorytetem była opłacalność” – dodaje. Obecnie przy wyborze produktów ważniejsze są aspekty ekologiczne i społeczne.

Portal informacyjny

Aby podczas zakupów móc podjąć świadomą decyzję, klienci, podobnie jak parafie, potrzebują odpowiednich informacji. Hinderer zwraca uwagę, że również duża liczba różnych certyfikatów wywołuje u kupujących uczucie dezorientacji. – Na produktach jest wiele oznaczeń, które wydają się świadczyć o ekologicznym pochodzeniu, ale nagle okazuje się, że produkt jest wytwarzany w niewłaściwych warunkach – wskazuje ekspertka. Aby rozwiać wątpliwości, kościół regionalny Badenii stworzył własną stronę internetową (www.beschaffung.elk-wue.de). Pomaga ona znaleźć informacje, na co zwrócić uwagę przy wyborze dostawcy energii produkującego zrównoważony prąd, dlaczego warto robić zakupy zgodnie z zasadami ekologii i sprawiedliwości społecznej. Dostępna jest też lista ważnych certyfikatów i znaków towarowych. Około 25 000 produktów wymienionych na stronie jest sprawdzonych pod kątem zrównoważonego rozwoju. Anja Luft podkreśla, że klienci mogą na tych informacjach polegać. – Dla użytkowników korzyścią jest to, że nie muszą już samodzielnie badać, czy firma spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju – mówi.

Strona jest też powiązana ze stroną zakupową: www.wir-kaufen-anders.de.

Z informacji na stronach internetowych może korzystać każdy. Ale zakupy online mogą robić tylko parafie ewangelickie lub osoby przez nie upoważnione – wyjaśnia koordynatorka. Najczęściej kupowane są przede wszystkim papier drukarski i materiały biurowe, kawa, herbata i ciastka, a także środki czystości.

Nowi dostawcy oferujący produkty zrównoważone są interesujący, „jeśli produkty są również bezpośrednio wytwarzane w krajach pochodzenia i gotowe do sprzedaży u nas” – mówi Anja Luft. W przyszłości w ofercie portalu zakupowego mogą być uwzględnieni, na przykład dostawcy kawy czy czekolady.

Koorydynatorka zwraca również uwagę na dostawcę usług telekomunikacyjnych z Fryburga, który według własnych informacji przykłada wagę do ochrony klimatu i sprawiedliwości społecznej. Koordynatorka podkreśla, że zrównoważone zakupy opłacają się, pomimo czasami wyższych cen. Produkty w zasadzie nie są droższe. Na przykład nowocześniejsze urządzenia oszczędzają energię, a zwiększone korzystanie z procesów cyfrowych pozwala zaoszczędzić papier.

Obecnie partnerami ekumenicznego portalu zakupowego są Kościół Ewangelicki Badenii, Kościół Ewangelicki Hesji i Nassau, Kościół Ewangelicki Nadrenii, Archidiecezje Fryburga i Kolonii, Kościół Ewangelicki Berlina-Brandenburgii i Śląskich Łużyc, Kościół Ewangelicki Kurhessen-Waldeck, Kościół Ewangelicki Lippe oraz Kościół Ewangelicki Wirtembergii.

(EPD/jar)

